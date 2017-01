Conechny: "queremos salir campeones y clasificar al Mundial"

El comodorense debutará con el seleccionado argentino en el Sudamericano Sub 20 de Ecuador este jueves desde las 21:15 horas, ante Perú. Conechny, a horas del primer partido, atendió a El Patagónico y comentó sus sensaciones previas.

SUDAMERICANO SUB 20

Tomás Conechny se encuentra a punto de debutar con la Selección Argentina Sub 20 en el Sudamericano que se disputará desde este miércoles en Ecuador. El comodorense, antes de su debut ante Perú, el jueves desde las 21:15 horas, atendió a El Patagónico y mantuvo una charla en la que pudo comentar sus sensaciones, sus vacaciones por Comodoro y el orgullo de vestir la camiseta argentina.

"Tomi" estuvo visitando la ciudad petrolera. Aprovechó para estar con su familia, amigos y despejarse un poco antes de esta competencia que el equipo de Ubeda comenzará a disputar desde este jueves: "estuve por Comodoro unos días y la verdad que me ayudó a despejarme un poco. Estuve con mi familia y seres queridos antes de viajar y fue muy lindo volver a mi ciudad", comentó.

El DT Claudio Ubeda y su cuerpo técnico convocaron tres jugadores del Ciclón que defenderán la camiseta albiceleste. Además de Conechny, vestirán la camiseta de Argentina Nicolás Zalazar (19 años) y Franco Moyano (19), jugador de la Reserva azulgrana. El delantero afirma que el equipo se encuentra "muy bien" y que él está con "muchas ganas de jugar".

"Estamos todos muy bien. Muy ansiosos y yo en particular muy tranquilo y con muchas ganas de jugar. La verdad es que el cuerpo técnico es muy bueno y estamos trabajando muy bien. Esto requiere de un muy buen plantel y tenemos unos jugadores con una calidad excelente que vamos a salir a buscar los partidos desde el primer momento", afirmó.

Conechny volverá a vestir la camiseta argentina, tal como lo viene haciendo desde el seleccionado Sub 15. Esta vez, hará su debut en la Sub 20. El ex jugador de la Comisión de Actividades Infantiles está a un paso de madurar como jugador y de conseguir más minutos en la primera de San Lorenzo. "Es un orgullo representar a Argentina de nuevo, tengo muchas expectativas y lo principal es el equipo y salir campeón. Queremos clasificar al Mundial y ese es el objetivo que tenemos por encima del destaque individual", finalizó.

Vale destacar que el Sudamericano entrega cuatro plazas para la Copa del Mundo, a desarrollarse en Corea del Sur entre mayo y junio.