Confirmaciones, encuestas y sueños rotos

Funcionarios que siembran ahora buscando cosechar dentro de dos años. Un candidato cantado. Al final PAMI no fue un trampolín. Las mediciones por el tubo. La amistad no se mancha y un partido a destiempo.





¿Dónde está Marcial?





El martes pasado, los periodistas comodorenses fueron convocados a la delegación local de la Secretaría de Trabajo para hacer notas con el titular de la misma, Marcial Paz, quien se anticipó iba a dar detalles de las indemnizaciones a los trabajadores de SP. Antes de ir a la oficina de la calle Olavarría, algunos medios intentaron conseguir telefónicamente la entrevista, pautada para las 10.30. Pero ni unos ni otros; ni los que lo llamaron a su celular o quienes cumplieron con la invitación, pudieron ubicar al funcionario.

En la delegación, varios periodistas esperaron más de una hora, hasta que -un poco cansados y muy molestos- optaron por irse porque nadie decía dónde estaba Paz aunque, a fuerza de ser sinceros, los empleados de Trabajo aseguraban que no se encontraba en el lugar.

Dos horas después, cuando el titular de Trabajo comenzó a contestar los llamados, y por ende a dar las notas, se supo que en realidad había estado todo el tiempo en Rawson. Marcial, que en su reflotada postulación a la intendencia para dentro de dos años habla de los generales de Napoleón, se pareció ese día al dibujito de "¿Dónde está Wally?".





¿Quién la puso?





La importancia del testimonio y declaraciones de Paz tenían su sustento ya que, a esa altura de la semana, los ex trabajadores de SP seguían pendientes de definiciones en torno a su indemnización.

Lo curioso del caso es que cuando se conoció que iba a haber un adelanto de 15.000 pesos, desde el gremio petrolero se aseguró que esa suma iba a ser puesta por el sindicato que conduce Jorge Avila.

El propio secretario de Trabajo, cuando pudo finalmente ser ubicado, aclaró la situación y dejó en claro que el adelanto era de YPF y que, como corresponde, se había hacho el depósito a través de la Secretaría de Trabajo.

Nadie sabe por qué Petroleros se quiso adjudicar, por alguno de sus voceros, el adelanto de esa parte de las indemnizaciones finalmente acordadas al 70%.





Se anota otro





Todavía no hay nada cerrado pero en la semana se conocieron las intenciones de un ex funcionario de Martín Buzzi de volver al ruedo, y como precandidato a la diputación nacional para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 13 de agosto.

Por ahora se trata de un rumor pero, en función del poco tiempo que queda y la poca claridad que hay en las postulaciones, el mismo no puede ser descartado ni mucho menos.

En concreto, en la semana se conoció que, desde Sarmiento, Claudio Mosqueira podría anotarse en la grilla de precandidatos del Frente para la Victoria que el sábado próximo realizará una reunión en la que se espera que se vayan definiendo los candidatos "oficiales".

Si es que es precandidato, el ex titular de Corfo ya tiene resuelto volver a apelar al clásico "Claudio", con el que acompañó sus distintas postulaciones, tanto las efectivizadas como la mayoría, las que quedaron en nada.

Todavía quedan en Sarmiento muchos afiches, stickers y hasta remeras con la leyenda "Claudio", a la que solamente habrá que cambiarle el año, y ponerle 2017.





Nos siguen pegando abajo





Fue el lunes a la noche, durante la transmisión por la Televisión Pública del último partido de la 26a fecha que disputaron Vélez y Quilmes. En el primer equipo había un jugador nacido en esta ciudad en el banco de suplentes, Mauricio Toni, lo que dio pie a una serie de equívocos que salieron de la boca de uno de los periodistas que cubre el campo de juego. Ocurrió después de que al inicio del segundo tiempo, el comentarista Alejandro Fabbri enviara un saludo a "los hermanos Federico y Fernando Carrera, de Cipolletti; uno es de Velez y el otro de Quilmes".

De inmediato, intervino el aludido colaborador para decir que "ya que estamos en el tema de Cipolletti, que está cerca de Río Negro (SIC), hay que decir que en el banco de Vélez hay un jugador de Comodoro Rivadavia, que está por ahí cerca; una gran promesa según el técnico De Felippe, aunque esta vez se inclinó por Amor". Hay que agregar que Toni finalmente debutó este sábado, y con el pie derecho ya que le dio la asistencia al incombustible Mariano Pavone para que hiciera el tercer gol ante Tigre.









¿Tú también, Abel?





En los últimos días varios vecinos de la ciudad fueron sorprendidos telefónicamente por una encuesta que les consulta opinión sobre Mauricio Macri, Mario Das Neves y Carlos Linares, en lo que tiene que ver con sus gestiones y también sobre su comportamiento tras el temporal que azotó la región entre el 29 de marzo y el 8 de abril.

Sin embargo, más adelante empiezan las preguntas sobre funcionarios locales, con la más que probable intención de ir midiendo candidaturas. En tal sentido, se piden precisiones sobre el vicegobernador Mariano Arcioni y el viceintendente Juan Pablo Luque, por ejemplo. Pero llamativamente aparecen otros nombres en el cuestionario como el del secretario local de Obras Públicas, Abel Boyero, y el del asesor legal del municipio, Miguel Criado Arrieta, así como de otros funcionarios de menor rango y de no tanta trascendencia.





Se quedó afuera





El ex intendente de Trelew, Máximo Pérez Catán, se quedó con las ganas de ser el precandidato elegido por el gobernador Mario Das Neves para encabezar la lista del Frente Chubut Para Todos que, como se había adelantado, el sábado en Cholila oficializó las postulaciones de Mariano Arcioni, Rosa Muñoz, Sixto Bermejo y Virginia Menghini.

Pérez Catán estuvo hasta último momento pujando para ser el elegido y si no era cabeza de lista, al menos ingresar como primer suplente, algo que tampoco pudo porque el gobernador reservó ese lugar para el actual diputado nacional del PACh, como una manera de retribuir el trabajo del legislador y darle a ese partido, integrante del Frente su espacio.

El miércoles, cuando en Trelew Das Neves prácticamente oficializó los nombres de Arcioni y Rosa Muñoz como segunda, Pérez Catán intentó entrar en el salón de la calle Ramón y Cajal pero, ya sea por la presencia de mucha gente o porque le cerraron las puertas, tuvo que ver todo desde afuera.

Sin embargo el sábado Pérez Catán -que semanas antes pensaba presentar ese día su precandidatura en la cordillera- recibió un "mimo" del gobernador Mario Das Neves, quien lo citó expresamente para recordar que a su histórico compañero de militancia lo considera "un amigo".





El doctor





El gobernador Mario Das Neves no ocultó su molestia el viernes cuando contestó algunas declaraciones del presidente del Comité Provincia de la UCR, César Herrera, quien había destacado el rol que cumple Nación en apoyo de Chubut, resaltando que el gobierno de Mauricio Macri le había adelantado a Chubut unos 500 millones de pesos.

El gobernador, con papeles en la mano, convocó a conferencia de prensa para informar que de ese dinero, que se recibió para poder cumplir con el pago de salarios y otras cuestiones ya que, remarcó, la gestión de Buzzi no había dejando un peso, ya que se devolvieron 470 millones.

Das Neves, de manera reiterada, habló de esa cifra, dejando en claro que solo resta girar a Nación unos 30 millones de pesos, e insistió en remarcar la falta de información del titular de la UCR, a quien le recomendó informarse antes de hablar.

Lo curioso del caso es que, también de manera reiterada, el titular del Ejecutivo provincial habló del ex director de Petrominera como del "doctor Herrera", con lo que no quedaba claro si también le estaba dando un título catedrático que el ex concejal comodorense definitivamente no posee.





En Chubut, la UCR





El gobierno nacional y los operadores políticos de Cambiemos ya parecen haber tirado la toalla y aceptado que en la provincia de Chubut la lista de precandidatos a la diputación nacional la encabezará la UCR, puntualmente Gustavo Menna.

Seguramente habrá que esperar hasta el cierre de las listas porque hasta entonces las conducciones partidarias del PRO y la UCR tendrán que acordar pero, de acuerdo a un informe publicado por el diario La Nación en el que se reflejó la molestia del gobierno con las críticas de la UCR se da por sentado que en Chubut, como en otras 12 provincias, el primer precandidato será un radical.

De acuerdo a ese informe, además de Chubut la UCR encabezará listas en Santa Fe, Mendoza, Santa Cruz, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, La Rioja, Corrientes, La Pampa, Entre Ríos y Río Negro, el PRO o macrismo lo haría en otras siete provincias como Buenos Aires, Córdoba, Salta, Neuquén, Misiones, Catamarca y Tierra del Fuego, y la Coalición Cívica de Elisa Carrió solo lo haría en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con ella misma.





Torres no convence





A todo esto, el que no ganó ni para sustos es el flamante coordinador del Ministerio del Interior, Ignacio Torres, quien pretendía ser candidato a diputado nacional. En algún momento hasta pretendió forzar una alianza con Mario Das Neves para que le diera un lugar expectable en su lista. Pero al final le salió mal todo, principalmente por su fallido paso por la delegación regional de PAMI, donde solo será recordado por sus promesas de prontas soluciones y sus nulos resultados operativos que hoy llevan a la unanimidad de críticas para con el comportamiento del organismo hacia los jubilados y pensionados de Chubut.





Entre correligionarios





El Comité Departamental de la UCR emitió el sábado un comunicado en el que claramente desautoriza a dos de sus tres concejales, José Gaspar y Pablo Martínez, por haber acompañado el jueves el aumento de los servicios que brinda la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL).

En el documento, en realidad, no se nombra ni a quienes votaron junto con el FPV ni a Cristina Cejas, que se abstuvo, pero al considerar que el incremento aprobado careció de debate y justificación, y hasta de una audiencia pública, claramente condena a quienes votaron a favor del mismo.

Lo curioso del caso que el partido no haya fijado postura con los concejales antes de la sesión y se haya esperado la votación para luego cuestionar a sus ediles, a los que no les dio mandato o sugerencia alguna.





A la parrilla





El debate en el Concejo en la noche-noche del jueves, en el que se aprobó el aumento de los servicios, era tranquilo hasta que cada una a su manera las concejales Norma Contreras, de Chubut Somos Todos, y Cristina Cejas, de la alianza Cambiemos, adelantaron su negativa y abstención, respectivamente.

A Cejas "la atendió" el concejal del Frente para la Victoria, Guillermo Almirón, quien como la edil ucerreísta había cuestionado al Ente de Control y a la SCPL por no contestar los informes que les solicitó, mostró una voluminosa carpeta y dijo: "los informes están, ahora si uno no los lee o no los entiende, es otra cosa".

El responsable de contestar a Contreras fue el radical José Gaspar que no ocultó su molestia, tanto por la posición asumida por la edil de Chubut Somos Todos, como en la fundamentación de su voto contrario que, en gran parte, apuntaló en los comentarios que sobre falta de cumplimientos laborales, de la SCPL, le transmitieron los miembros del sindicato de Obras Sanitarias.

"¿Qué tiene que ver el chorizo con la velocidad?", preguntó en voz alta Gaspar, quien sorprendió tanto con el tono como con la analogía utilizada.