¿Confirman la llegada de Sampaoli a la selección argentina?

Aunque todavía no definió que será entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli ya comienza a preparar el cuerpo técnico para el desafío más grande de su carrera.

Sebastián Beccacece, ladero del DT de Sevilla en la U de Chile y la Selección trasandina y actualmente al mando de Defensa y Justicia, es el gran candidato a ser el ayudante de campo. "El otro día recibí un llamado de Sampaoli y me preguntó cómo era mi situación", admitió Beccacece.

Quince años después de haber conocido a Sampaoli, el DT de Defensa y Justicia tiene la oportunidad de volver a ser su ayudante de campo, esta vez en la Selección, pero para eso deberá renunciar a su cargo y volver a estar en un segundo lugar de jerarquía. A su favor, Beccacece ya tiene el sí de parte de la dirigencia de Florencio Varela para hacer las valijas e irse en caso de que se dé lo de la Selección.

"Le pedí un tiempo a Sampaoli para pensar la propuesta que me hizo de la Selección". Así lo definió el hombre de 36 años, que cuando sólo tenía 21 conoció al Zurdo a través de Claudio Vivas, actualmente Coordinador en las Inferiores de Boca.

Obsesivo como pocos, convenció a Sampaoli, en esa época un desconocido, de trabajar juntos. Ahora, es el ex DT de U de Chile quien viene a buscarlo a él. Y Beccacece, todavía, no quiere opinar hasta que no esté cerrado su contrato: "No me corresponde opinar sobre los jugadores de Argentina porque tengo una propuesta concreta de Sampaoli".