El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 27 junio 2017 Confirman que el micro accidentado en Mendoza no estaba habilitado De acuerdo con la información preliminar el micro volcó en la ruta nacional 144, a la altura de Los Caracoles en la zona de Cuesta de los Terneros, y dejó como saldo hasta ahora 15 muertos y cerca de 30 heridos, dos en estado delicado.

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, confirmó que el colectivo que se accidentó en San Rafael, con un resultado de 15 muertos, "no tenía habilitación para hacer viajes de turismo nacional" y agregó que los primeros análisis del siniestro indican que "había un exceso de velocidad".

Durante una conferencia de prensa en la ciudad de Mendoza, el ministro indicó que había "documentación adulterada en el colectivo" y eso es " parte de lo que tiene la Justicia" para investigar, al tiempo que anunció que se han decretado dos días de duelo nacional por la tragedia en el sur mendocino. El ministro, además, señaló que el accidente ocurrió "en una ruta montañosa, en un sector donde hay que conducir con prudencia".

Más temprano, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte había informado que el micro que volcó en la provincia de Mendoza, accidente que dejó hasta el momento 15 muertos, había sido dado de baja en diciembre de 2016. A través de un comunicado, la CNRT señaló: "El micro con patente EEZ673 no se encontraba habilitado, ya que se encontraba dado de baja desde el 12 de diciembre de 2016. Por dicha infracción la CNRT procederá ante la justicia".

"Por su parte los chóferes Jorge Damián Pinelli, DNI 30.427.604 y Jorge Pinelli, DNI 12.357.016, cuentan con licencia nacional habilitante vigentes, con fecha de vencimiento al 23/9/2018 y al 16/9/2017, respectivamente", añadió el organismo. De acuerdo con la información preliminar el micro volcó en la ruta nacional 144, a la altura de Los Caracoles de la zona de Cuesta de los Terneros, y dejó como saldo hasta ahora 15 muertos y cerca de 30 heridos, dos en estado delicado.

Según la CNRT, el micro de la tragedia partió "de un punto desconocido y tomado rutas alternativas para evadir los controles planificados".

Un total de 21 personas permanecían internadas luego del vuelco del micro este domingo que provocó la muerte de 15 personas -la mayoría menores-, cuyos cuerpos fueron trasladados ayer a su lugar de origen en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

En tanto, la causa abierta por "homicidio culposo doblemente agravado" podría quedar sin imputados debido a que el chofer fue una de las víctimas fatales, indicaron fuentes judiciales.



UNO DE LOS PEORES ACCIDENTES



Al menos 31 estudiantes argentinos menores de edad y once de los adultos que los acompañaban murieron en los últimos 20 años como consecuencia de accidentes de tránsito durante viajes de estudio realizados con sus compañeros de curso, padres y docentes para coronar el cierre de distintas etapas escolares. Además, otras 140 personas resultaron heridos en los mismos cinco siniestros fatales.

En la noche del 27 de diciembre de 1996, cuatro adolescentes de 17 años fallecieron cuando el micro de El Rápido Argentino que los llevaba a Bariloche chocó frontalmente con un camión sobre la ruta 51, a la altura de la localidad bonaerense de Coronel Pringles.

El 8 de octubre de 2006 tuvo lugar la denominada "tragedia de Ecos", tal como se conocería desde entonces la muerte de 10 estudiantes del colegio Ecos de Villa Crespo ocurrida en la ruta nacional 11, cerca de Margaritas, a 200 kilómetros de Santa Fe. Los chicos volvían de Chaco, adonde había concurrido para realizar tareas solidarias en una escuela rural.

El 2 de noviembre de 2011 la sociedad se vio conmovida por un nuevo accidente fatal de estudiantes. Ese día, seis niñas de entre 10 y 11 años que asistían al quinto grado del colegio católico Santa María de la ciudad de San Luis, fallecieron cuando el micro que las transportaba a un retiro espiritual en la pequeña localidad puntana de Cazador, colisionó con un tren de carga a la altura de Zanjitas, un pueblo distante 70 kilómetros al sur del punto de partida.

Fuera de los accidentes de tránsito, el historial de muertes durante viajes estudiantiles incluye otros hitos, como la denominada "Tragedia del Dique Florentino Ameghino" y la del "Cerro Ventana".



