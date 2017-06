El Patagónico | País/Mundo - 27 junio 2017 Confirmaron el procesamiento de un fiscal por encubrir al narcotráfico

La Cámara Federal de San Martín confirmó ayer el procesamiento del suspendido fiscal general de San Isidro, Julio Novo, y de cuatro de sus colaboradores, por el delito de "encubrimiento agravado" en el marco de una causa en la que se les atribuye haber entorpecido la investigación de una serie de asesinatos ligados al narcotráfico, informaron fuentes judiciales.

La Sala II del mencionado tribunal, integrada por los camaristas Hugo Daniel Gurruchaga y Alberto Agustín Lugones, falló de esta manera al avalar todo lo resuelto en octubre del año pasado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.

El procesamiento por "encubrimiento agravado" quedó confirmado para Novo, sus fiscales adjuntos, también suspendidos, Rodrigo Caro y Eduardo Vaiani, y sus secretarias Mariana Busse y Melisa Rey.

Los cinco procesados están imputados también de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y entorpecimiento de la labor funcional”, en concurso ideal y todos como “coautores”.

Con esta resolución, Novo, sus ex adjuntos y ex secretarias -todos ellos en libertad, ya que nunca se les dictó prisión preventiva-, quedaron a un paso de un juicio oral en el que por la carátula que enfrentan podrían llegar a ser condenados a una pena de hasta seis años de prisión.

La causa se originó en 2012 a partir de una denuncia que en la justicia federal presentó el fiscal Luis Angelini, subalterno de Novo y sus adjuntos, de la que también se hizo eco la diputada Elisa Carrió para pedir el Jury de Enjuiciamiento del ex fiscal general de San Isidro.

A raíz de este expediente, en noviembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia bonaerense licenció a Novo, Caro y Vaiani de sus cargos y desde la Procuración bonaerense se nombró como fiscal general interina en San Isidro a Beatriz Molinelli y a John Broyad como su adjunto.

