Confirmaron perpetua por el crimen de un enfermero

Los camaristas Rafael Lucchelli, Leonardo Pitcovsky y Flavia Trincheri confirmaron la condena de "homicidio criminis causae" a Freddy García, el joven acusado de asesinar al enfermero de Gan Gan, Miguel Aguilera.

El tribunal dio a conocer su veredicto este miércoles en Puerto Madryn. Aguilera fue asesinado por García el 30 de abril del año pasado, en la meseta central de Chubut.

El fiscal Alex Williams y el querellante Carlos Villada habían pedido que se ratifique la condena del juicio, que prevé una pena única de prisión perpetua.

El defensor público Lucio Brondes había apelado la condena y solicitaban una modificación de la calificación legal a la de homicidio simple, que prevé una pena mínima de 8 años de cárcel.

García reconoció en el juicio ser el autor del homicidio del enfermero de Gan Gan, cuando este lo acercaba hasta el cruce de ruta desde la localidad de la meseta. "Yo no sabía, me perdí, en ningún momento tenía pensado hacer nada como eso, nunca quise lastimar a nadie", afirmó García durante su testimonio en el juicio. "Cuando le di el primer puntazo me asusté y no sabía qué hacer y lo único que se me ocurrió fue agarrar la camioneta e irme para Trelew", sostuvo en otro tramo de su declaración.

Los integrantes de la Cámara Penal, por unanimidad, ratificaron la condena inicial, por lo que posee una ratificación en todos sus términos en segunda instancia. La defensa tendrá la opción de apelar ante el Superior Tribunal de Justicia.