Conmoción y repudio en Córdoba por el deceso del hincha de Belgrano El simpatizante del club "pirata" fue arrojado desde una tribuna del estadio "Mario Kempes" el último sábado y ayer dejó de existir en un hospital. La tragedia comenzó gestarse por una pelea entre Balbo y Oscar "Sapo" Gómez, otro hincha de Belgrano involucrado en la muerte de su hermano durante un accidente de tránsito, quien ayer se entregó a la Justicia.

La sociedad cordobesa, en particular la relacionada al ambiente futbolístico, está conmocionada y muestra un gran repudio por la muerte de Emanuel Balbo, quien fue brutalmente golpeado por simpatizantes de Belgrano de Córdoba y arrojado al vacío por donde se ingresa a una tribuna del estadio Mario Kempes el sábado último mientras se jugaba el clásico ante Talleres, hecho por el que hay cinco detenidos.

En la tarde de ayer se entregó a la Justicia Oscar "Sapo" Gómez, quien está acusado de ser el instigador para que ataquen en masa a Balbo, tildándolo como hincha de Talleres, lo que desató la furia de varios simpatizantes "celestes" que derivó en una golpiza y en la trágica caída de la víctima, como lo muestran imágenes de video y fotos que circulan por los medios.

La fiscal penal de Córdoba, Liliana Sánchez, que lleva adelante la investigación judicial de lo ocurrido el fin de semana, informó que además quedaron detenidos Matías Oliva y su padre Cristián Oliva, Raúl Vergara y Carlos Robledo.

Estas cuatro personas quedaron imputadas de "homicidio agravado por la ley de espectáculos deportivos", mientras tanto "se siguen analizando los videos para tratar de determinar si hay más involucrados".

La fiscal Sánchez detalló que el inicio de la discusión, que se desató en el entretiempo del clásico cordobés, está vinculada a un hecho que ocurrió en 2012, cuando Gómez supuestamente corría una picada y arrolló a Mauricio Balbo (14), hermano de Emanuel, y le causó la muerte junto a otro chico cuando transitaban en una motocicleta. Esa causa es por "homicidio culposo" y está para elevación a juicio.

Por su parte, la abogada Mónica Pico declaró ayer la inocencia de su defendido "Sapo" Gómez, y afirmó en declaraciones a medios de Córdoba: "Mi cliente es absolutamente inocente, no se lo ve en ninguno de los videos".

La detención de Gómez llegó en la tarde de ayer, a pesar de que la justicia había labrado un pedido de captura a primera hora del día. El acusado no se entregaba hasta tanto su abogada no le diera garantías. Entre estos pedidos figuraba ser derivado directamente a la cárcel de Bouwer, solicitud que fue aceptada por la justicia, y en ese penal pasará la noche.

Precisamente el suceso de la muerte del menor de los Balbo en 2012 derivó en que la madre de ellos, Marcela Alfaro, integre el Foro de Familiares de las Víctimas de Accidentes de Tránsito, por lo que ayer se hicieron presente en el Hospital de Urgencias un grupo de personas de esa agrupación, solicitando justicia por ambos hermanos.

Mientras en las primeras horas del lunes se confirmaba la muerte cerebral y la situación de salud de Balbo era irreversible, se especulaba que la familia decidiera donar los órganos de la víctima, aunque poco antes de la muerte, los familiares directos prefirieron no realizar la donación.

En tanto, el vicepresidente de Belgrano, Jorge Franceschi, brindó una conferencia de prensa y fue duro al referirse a los culpables de la muerte del hincha "El Club, más allá de lo que haga la justicia, si esta gente no son socios, se les va a aplicar el derecho de admisión de por vida, y si alguno fuera socio va a ser expulsado de la institución".

Además, el directivo, quien es candidato a presidente por el oficialismo en las elecciones del próximo 29 de este mes, se lamentó: "Estos hechos nos destruyen, pero tenemos una obligación que es la de potenciar nuestro trabajo, en relación a la problemática que la sociedad presenta más allá del fútbol".

"Solo podemos transmitir nuestra convicción y nuestra actuación para que se haga justicia", agregó Franceschi.

Los directivos de Talleres, en tanto, también expresaron sus condolencias mediante una publicación en su sitio web oficial: "Tenemos una profunda tristeza por el doloroso momento que vive la familia de Emanuel Balbo. Compartimos el sentimiento de toda la comunidad celeste", reflexionaron desde la "T".

Una situación incómoda vivió ayer al mediodía el presidente de la Liga Cordobesa de Fútbol, Emeterio Farías, quien llegó al Hospital de Urgencias mientras Balbo luchaba por su vida, ya que los allegados al joven le pidieron que se vaya, que ya era "tarde".

Según lo que expresó a los medios, el dirigente fue al lugar por pedido del titular de AFA, Claudio Tapia. "Me pidió que le brinde a la familia el apoyo, él habló con el padre de Emanuel telefónicamente", remarcó Farías.

La muerte de Balbo no fue la única situación de violencia que se vivió en la tarde del sábado, ya que en la previa del partido, cuando llegaba el colectivo con el plantel de Talleres, Diego Frydman recibió un disparo de bala de pintura, que le dañó un ojo, y si bien fue operado con éxito, los "médicos aguardan que se desinflame la zona para dar un diagnóstico certero".

Desde que se conoció la noticia del ataque a Balbo, el tema de la violencia superó todos los comentarios referidos al emotivo encuentro que jugaron Belgrano y Talleres, y las muestras de adhesión en busca de justicia se multiplicaron y hasta se convocó a la realización de una marcha que se llevará a cabo esta noche en barrio Alberdi en memoria del hincha fallecido.

El mundo del fútbol expresó su dolor por lo sucedido en un hecho que traspasó las fronteras y, por ejemplo, el cordobés Paulo Dybala, delantero de la Juventus de Italia, declaró: "que ocurran estas cosas dentro de una cancha de fútbol me pone mal. Es lamentable lo que sucedió pero no pasa sólo en Argentina, es el mundo que está complicado".

"Lo que ocurrió es una desgracia y ya una situación inmanejable. Creo que es un tema social más que de hinchas", expresó el Diego "Cholo" Simeone ante la consulta que le hicieron en la conferencia de prensa previa al duelo de hoy entre Leicester y Atlético de Madrid.



