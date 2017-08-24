El Patagonico
El Patagónico
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Conocé cómo están las rutas hoy

Desde Vialidad Nacional se requiere circular con precaución por las rutas de la zona. Hay sectores de la calzada con humedad y en la cordillera se registran sectores con nieve.

RUTA 26

ESQUEL - TECKA - SARMIENTO - CRO. RIVADAVIA / Emp. RNNº40 - Sarmiento

Observaciones: calzada humeda-banq. inestables-sectores con baches-parcial nublado-viento

ESQUEL - TECKA - SARMIENTO - CRO. RIVADAVIA / Sarmiento - Cro. Rivadavia

Observaciones: calzada húmeda-sectores con baches-parcial nublado-viento-equipos trabajando

RUTA 260

ALTE CON CHILE / Emp. RNNº 40 - Lte. con Chile

Observaciones: calzada húmeda-barro-pozos-banquinas inestables-nublado-viento

RUTA 3

LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / Aº Verde - Pto.Madryn

Observaciones: calzada normal-banquinas inestables-animales sueltos-parcial nublado-viento

LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / Pto.Madryn - Trelew

Observaciones: calzada normal-banquinas inestables-tramos en obras-animales sueltos-parcial nublado-viento

LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / Trelew - Garayalde

Observaciones: calzada normal-banquinas inestables-parcial nublado-viento

LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / Garayalde - C.Rivadavia

Observaciones: calzada normal-banq. inestables-baches-parcial nublado-animales sueltos-viento

LTE.RIO NEGRO-TRELEW-C.RIVADAVIA-LTE.SANTA CRUZ. / C.Rivadavia - Lte.Sta.Cruz

Observaciones: calzada normal-banq. inestables-parcial nublado-viento-equipos trabajando

RUTA 40

S.C. DE BARILOCHE - ESQUEL / S.C. de Bariloche - El Bolson

Observaciones: calzada con nieve, hielo en sectores-banq. inestables- nublado-equipos trabajando-probab. de nevadas

S.C. DE BARILOCHE - ESQUEL / El Bolson - Acc.Cholila

Observaciones: calzada húmeda, resbaladiza-agua en sectores-banq. inestables-baches-nublado-lloviznas

ESQUEL - TECKA - SARMIENTO - CRO.RIVADAVIA / Emp. RNNº259 - Tecka

Observaciones: calzada húmeda, resbaladiza-banq. inestables-baches-nublado-equipos trabajando

ESQUEL - TECKA - SARMIENTO - CRO.RIVADAVIA / Tecka - Gob.Costa

Observaciones: calzada húmeda, resbaladiza-banq. inestables-baches-parcial nublado-equipos trabajando

ESQUEL - TECKA - SARMIENTO - CRO.RIVADAVIA / Gob.Costa - Emp. RNNº26

Observaciones: calzada húmeda, resbaladiza-banq. inestables-baches-nublado-equipos trabajando-neblina

ACC. RIO MAYO - LTE. CON SANTA CRUZ / Emp. RNNº26 - Rio Mayo

Observaciones: calzada normal-banq. inestables-nublado-viento

ACC. RIO MAYO - LTE. CON SANTA CRUZ / Rio Mayo - Lte. Sta. Cruz

Observaciones: calzada normal-banq. inestables-nublado-animales sueltos-viento

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