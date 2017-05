Conocé la historia de la transexual que aspira a ser Miss Perú

Dayana Valenzuela podría convertirse en la primera transexual en ganar un concurso de belleza. Es que se encuentra a la espera de su nuevo DNI de identidad de género que la reconoce como mujer y, tras someterse a varias cirugías, las autoridades de Miss Perú le permitieron participar del certamen.

En 2012 quiso participar del concurso Lima Norte, pero le dijeron que "había un límite que decía que una transexual no puede participar en un certamen con 'mujeres reales'.

"Yo nací como hombre y ahora soy jurídicamente mujer. Para mí, toda la vida fui mujer", dijo en una entrevista a La República de Perú.

"De nena me gustaban las muñecas. Mi papá me supo entender y un día me sentó a la mesa y me dijo: 'Dime si sucede algo' y yo le dije que tenía los gustos de las niñas. Él se dio cuenta por cómo yo lo trataba", acotó.

"Como todo padre, se sentó a explicarme y me dijo que tenía su apoyo. Yo sólo tenía en mente que si iba a ser transexual, quería ser la mejor. En 2015 me hice la feminización quirúrgica. Son dos operaciones y tiene un tratamiento que toma tiempo", finalizó Dayana.