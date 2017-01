El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 04 enero 2017 Consejo de la Magistratura cuestionó los cargos vacantes en la Justicia Miguel Piedecasas, actual vicepresidente del organismo, y quien fue su presidente hasta diciembre, aseguró que entre el Senado y el Poder Ejecutivo acumulan 38 acuerdos pendientes para la incorporación de jueces. "Arrastramos un pasivo en la gestión de ternas que perjudica gravemente el funcionamiento del servicio de justicia", consideró el abogado.

El vicepresidente del Consejo de la Magistratura y titular del organismo hasta diciembre, Miguel Piedecasas, advirtió ayer que la deuda con la sociedad por la insuficiente designación de jueces para los cargos vacantes "no es solamente del Consejo sino también del Poder Ejecutivo y del Senado", que acumulan 38 acuerdos pendientes.

"Este año que transcurrió elevamos 38 ternas. La gestión no logró el resultado deseado de 50 ternas de promedio. Pero la deuda con la sociedad no es solamente del Consejo, sino también del Poder Ejecutivo (22 designaciones pendientes) y del Senado (14 acuerdos pendientes)", señaló

Piedecasas en un balance con el que cerró su paso por la presidencia del Consejo, que concluyó el 22 de diciembre.

El abogado santafesino, que en el Consejo representa a los letrados del interior del país, agregó que urge que "todos" optimicen el circuito para la designación de los jueces de la Constitución y recordó que "hasta 2010 el promedio de elevación de ternas fue de 52 por año, pero luego de ese año y durante los cinco que siguieron el promedio bajó a 13, con lo cual se acumularon 200 ternas sin elevar y por ende igual cantidad de vacantes a cubrir".

"Arrastramos un pasivo en la gestión de ternas que perjudica gravemente el funcionamiento del servicio de justicia", consignó y recordó que a este pasivo acumulado se le agregan las vacantes que se generan todos los años por fallecimiento, renuncias y jubilaciones.



LA FALTA DE UNA LEY



A este escenario que denunció Piedecasas se sumó el hecho de que la Corte Suprema de Justicia haya declarado la inconstitucionalidad de la Ley 27.145, que rige las subrogancias en el Poder Judicial y que contaba con el aval del Congreso. Además de la diferencia de posiciones respecto al criterio a seguir para cubrir las vacantes que suman 251 sobre un total de 979 cargos entre juzgados y tribunales habilitados y no habilitados, el 25 por ciento del total.

"Algunos entendimos que al haber quedado sin efecto la Ley 27.145 debíamos aplicar las leyes derogadas por esta (26.376 y 26.372), y otros interpretaron que estas leyes no recobraban vigencia alguna, ya que de lo contrario la Corte en el llamado fallo Uriarte no habría fijado principios para designaciones futuras", reseñó Piedecasas.

El abogado y consejero recordó que durante todo el año el Consejo "reclamó el dictado de una ley que no fue lograda por el Congreso y, por ende, hizo que el Consejo se hiciera cargo de esta problemática sin un marco normativo claro y preciso".

El Consejo de la Magistratura, con sede en Libertad 731, es el órgano del Poder Judicial que tiene a su cargo la selección de jueces, así como también el control disciplinario y las sanciones. El organismo está integrado por 13 miembros, representantes de diferentes estamentos: jueces (3), abogados (2), Poder Ejecutivo (1), Cámara baja (3), Cámara alta (3), y académico (1).

Su trabajo está dividido en comisiones: Acusación y Disciplina, Selección y Escuela Judicial, Administración y Reglamentación y las decisiones se toman en plenario por mayoría simple, en algunos casos, y mayoría calificada, en otros.



