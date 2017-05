Continúa la búsqueda de una familia para un niño de 10 años

Durante todo el mes de mayo se trabaja para conseguir un hogar donde pueda vivir un pequeño de diez años con dificultades de salud. El Juzgado de Familia N° 2, realiza una convocatoria amplia a familias con posiciones diversas para avanzar después del 31 de mayo en una selección responsables.

Cabe señalar, que no son frecuentes las convocatorias públicas para dar a un niño en adopción, pero en este caso particular, el menor no consiguió un hogar entre los postulantes que tiene en lista de espera la Oficina de Adopciones. Su edad y algunas dificultades de salud podrían ser el "filtro" que complica la tarea de búsqueda.

Las personas interesadas en darle una oportunidad al pequeño, deben asistir al Juzgado de Familia N° 2, Pellegrini 663 planta baja (frente a la Terminal) de 7 a 13 horas. Deberán presentar una nota sin formalidad alguna, una fotocopia del documento y los datos de contacto.

Cabe señalar, que no es una condición indispensable para el proceso de adopción contar con una holgada posición económica, y no se considera una sola opción de composición familias, personas solas que pretendan brindarle contención al menor serán aceptados para atravesar las entrevistas al igual que matrimonios igualitarios.