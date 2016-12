El Patagónico | Deportes | futbol de salón - 19 diciembre 2016 Continúa la definición del futsal en la Asociación Promocional La Asociación Promocional de fútbol de salón disputará esta tarde en el gimnasio municipal 1 una nueva instancia del torneo Clausura 2016. En ese contexto, se je jugarán tres partidos de semifinales y una final.

Por las semifinales revancha, jugarán Olimpo con Los Ases en Cadetes y La Súper frente a Flamengo mientras que por la ida, pero en la categoría Juvenil A, se medirán Deportivo Sur o Los Ases con Aldaba Futsal.

Además, por la categoría Infantil 2004, se enfrentarán FUSPU y Casino Club por la final de ida de su campeonato de la rama infantil.



PROGRAMA



Hoy en el gimnasio municipal 1

20:00 Olimpo vs Los Ases; Cadete, semifinal revancha.

21:00 FUSPU vs Casino Club; Infantil 2004, final ida.

21:40 La Súper vs Flamengo; Cadete, semifinal revancha.

22:40 Deportivo Sur/Los Ases vs Aldaba Futsal; Juvenil A, semifinal ida.



Mañana en el gimnasio municipal 1

19:00 Sport Boys vs Transporte Doble B; Menor, final ida.

20:00 Racing Comodoro vs Olimpo; Infantil 2005, final revancha.

21:00 La Cigarra/Sindicato Petrolero vs Flamengo; Juvenil Honor, semifinal ida.

22:00 Casino Club/El Lobito B vs La Súper; Juveni Honor, semifinal ida.

23:00 Inter 749 vs Acumuladores Austral; Juvenil A, semifinal revancha.



Miércoles en el gimnasio municipal 1

20:00 Casino Club vs FUSPU; Infantil 2004, final revancha.

21:00 Flamengo vs La Cigarra/Sindicato Petrolero; Juvenil Honor, semifinal revancha.

22:00 La Super vs Casino Club/El Lobito B; Juveniles Honor, semifinal revancha.

23:00 Aldaba Futsal vs Deportivo Sur/Los Ases; Juvenil A, semifinal revancha.





Fuente: