Continúa sin reaccionar el consumo: las ventas minoristas cayeron casi 4% De acuerdo con un informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, si bien a fin de abril "comenzó a notarse algo más de movimiento en el mercado, el consumo se mantuvo tranquilo".

Las cantidades vendidas por los comercios minoristas en las principales ciudades del país, cayeron 3,8% en abril frente a igual mes de 2016, y con este resultado acumularon una baja promedio anual de 3,7% en el primer cuatrimestre del año, se informó este miércoles.

Todos los rubros relevados que componen la canasta minorista descendieron en la comparación anual durante abril sin excepción, registrándose las bajas más suaves en "Alimentos y bebidas" (-0,5%) y "Artículos deportivos y de recreación" (-2,5%). En cambio, los derrumbes más profundos se registraron en "Joyerías y relojerías" (-6,2%) y "Marroquinería" (-6,1%).

"Por momentos se notaba más entusiasmo en un público que amagaba con activar su demanda, pero al momento de concretar compras persisten algunas incertidumbres que frenan", añadió.

El relevamiento arrojó, asimismo, que por provincias, nuevamente se observaron diferencias importantes: así por ejemplo mientras en Misiones las cantidades vendidas cayeron 8,3% anual, en Entre Ríos (-5,3%), y en Mendoza (-5,1%), en Buenos Aires la merma fue de 2,9% y en Córdoba de 3,4%.

"Las provincias lindantes con Chile y Paraguay otra vez se vieron perjudicadas por las compras en el exterior", sostuvo el nuevo presidente de CAME, Fabián Tarrío.

Según la entidad empresaria, "tampoco ayudó el financiamiento, porque si bien hubo más disponibilidad de cuotas sin interés, muchos clientes quedaron con las tarjetas cargadas tras haber realizado operaciones importantes en un pago en febrero y marzo".

CAME indicó además que a pesar de que muchos comercios volvieron a ofrecer planes de pago, "el público cuidó sus gastos y se movió en función de las oportunidades de precios que iba encontrando".

Un rubro favorecido en el mes fue "Electrodomésticos y Artículos Electrónicos", donde si bien las ventas continuaron cayendo, se desaceleró el declive en función de un consumidor que vio rebajas, especialmente en electrónicos, y compró, detalló el informe.

Y explicó, también, que todos los rubros minoristas vieron descender sus ventas, pero con fuertes disparidades tanto entre provincias como entre comercios de un mismo ramo incluso dentro de la misma ciudad.

"En general los más favorecidos fueron aquellos negocios que tuvieron margen para bajar importes y captaron con eso ventas", evaluó CAME.





