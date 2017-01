El Patagónico | Regionales | RESISTENCIA ANCESTRAL MAPUCHE - 14 enero 2017 Continúan detenidos tres integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche Los tres integrantes de la Lof de Resistencia Cushamen continuaban detenidos al cierre de esta edición en la Unidad 14 del Servicio Penitenciario en Esquel. El juez federal Guido Otranto ayer les tomó declaración a los imputados. Una comisión de Derechos Humanos se reunió con el magistrado para solicitar la liberación de los detenidos. Señalaron que no dejarán Esquel hasta que los mapuches recuperen la libertad.

El juez federal Guido Otranto aprobó el martes un operativo para despejar las vías de “La Trochita” en Leleque dejó un saldo de diez detenidos. Tres de ellos continuaban al cierre de esta edición alojados en la Unidad 14 del Servicio Penitenciario de Esquel mientras que los restantes fueron liberados el jueves por decisión del juez Hernán Dal Verne.

En tanto, tres lonkos de la comunidad mapuche firmaron un acuerdo con el Gobierno provincial para establecer una mesa de diálogo y trabajo.

Hay que destacar que los abogados de Ricardo Antihuel, Ariel Mariota Garzi y Nicolás Hernández Huala solicitaron al juez federal un pedido de excarcelación el martes, pero fue negada por el magistrado lo que causó la indignación en muchos sectores sociales del país.

En consecuencia, la cofundadora de las Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas; el referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, Pablo Pimentel; el referente del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño; el director del Área de Litigio Legal y Defensa del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales; y la integrantes de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdu, llegaron a Esquel para mantener una reunión con Otranto para solicitarle la liberación de los imputados.



La delegación de los referentes sociales en Esquel realizó una conferencia de prensa acompañados por diferentes integrantes de la comunidad mapuche. Uno de ellos fue Martiniano Jones Huala quien sostuvo: “nosotros somos mapuches no podemos hacer otra cosa que estar acá peleando por lo nuestro. Hoy agradezco a toda la gente. Todo el país está esperando lo que sucede aquí".

La segunda en tomar la palabra fue la cofundadora de las Madres de Plaza de Mayo. "Hemos decidido venir porque nos avergüenza la situación que se vivió aquí. Esta represión brutal no solo a la comunidad sino a toda la Argentina. Hemos sido una ventana al mundo para explicar lo inexplicable", sostuvo Cortiñas.

"Hemos venido a pedir la liberación de los tres jóvenes detenidos y la atención medica de cada uno de los heridos. Tenemos la idea de que antes de irnos podamos abrazarnos con los jóvenes que están detenidos. Estamos a disposición de este pueblo y esperamos que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Acá hoy están los 30.000 desaparecidos, en la Dictadura, presentes”, aseguró la referente de Madres de Plaza de Mayo.

Mientras, Del Caño manifestó: “estamos para repudiar la brutal represión. Creo que el Gobierno nacional no hace más que utilizar el método de Pinochet para acusar a los hermanos mapuches. La tarea que está planteada es renovar la lucha porque a nuestro país los ataques contra el trabajador se han visto multiplicados".

Asimismo, Pimentel explicó que se solicitó a Otranto que no procese a los detenidos ya que “no tiene elementos para procesarlos”.

“No nos vamos a ir de acá hasta que liberen a los jóvenes esa es una promesa que debemos mantener como también solicitar una reunión con Mario Das Neves”, agregó.



Los integrantes de la comunidad mapuche también denunciaron el miércoles un nuevo acto de represión que dejó un saldo de varios heridos de bala de goma y también de plomo. El más afectado fue Emilio Jones que recibió un percutor de goma que le quedó incrustado en el maxilar y fue trasladado al Hospital de Bariloche debido a su gravedad. Otra de las personas que resultó gravemente lesionada fue Fausto Jones Huala, que se encuentra en terapia intensiva con pérdida del conocimiento por el estallido de un oído y acusa traumatismo de cráneo. También se encuentra internado en Bariloche. Ambos se hallaban con pronóstico reservado al cierre de esta edición.

Lo ocurrió en los últimos días determinó que diversos sectores sociales realizaran manifestaciones en diferentes partes del país. En Comodoro Rivadavia, se llevó a cabo ayer un festival para repudiar estos actos y pedir la liberación de los tres imputados. Fue en la plaza de la Escuela 83.

La concentración comenzó a las 16. Participaron diferentes artistas y poetas para realizar una jornada artística y de reflexión.

Una de las oradoras del encuentro fue la referente mapuche Rosa Pincol. "Siempre estamos como molestando, en ese lugar donde están (Lof Cushamen) están ahí hace dos años porque es un lugar de nuestros ancestros, debe haber algo ahí que ellos quieren: agua, oro no sabemos", lamentó.

"Queremos que no haya tanta represión que no haya tanta maldad, sed de represión, ensañamiento, no pueden entrar a la noche como ladrones a golpear a la gente. Esto que está sucediendo este año parece que fuera de 1800. Seguimos siendo maltratados, queremos ver qué tenemos que hacer ¿Tenemos que arrodillarnos a las botas?”, interrogó.

"Pretenden que pidamos limosna y no lo vamos a hacer, con buenas piernas y brazos fuertes queremos tener nuestras cosas, así y todo parece que molestamos en todos los lugares, nos cierran las puertas por nuestro rostro. ¿Hasta cuándo va a seguir eso? ¿Qué culpa tienen los niños? ¿Por qué tuvieron que ver lo que han visto? Les han tirados gases lacrimógenos. Por eso dijo, que lo que pasó en Cushamen puede pasar en cualquier lado, por eso tenemos que cuidarnos y no arrodillarnos a las botas", insistió.

