Continúan los piquetes y bloqueos en Comodoro y Santa Cruz

playa de tanques ypf trabajadores El Patagónico/Martín Pérez

PARALIZARON ZONA NORTE DE SANTA CRUZ

En Santa Cruz la medida de fuerza que comenzó ayer en el puerto de Caleta Paula y hoy se mantiene. Así lo confirmó el secretario gremial del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz, Rafael Guenchenen, quien informó a El Patagónico que las medidas de protesta se ampliaron también a los almacenes, bases en yacimientos y oficinas que tiene YPF en toda la zona norte.

Almacenes de Cañadon Seco Petroleros de Santa Cruz con medidas de fuerza en los almacenes de YPF en Cañadon Seco. A través de whatsapp de El Patagónico

"Ya tenemos parado las oficinas de YPF, dos plantas, y los almacenes", relató tras recordar que la medida tiene como reclamo el pago de indemnizaciones a seis operarios de SP santacruceños y por otro por lado, denunciar la modalidad de trabajo de discriminación al sector a la que se acopló la empresa.

El referente petrolero afirmó que han estado en conversaciones tanto con la empresa como con la operadora pero "se tiran la responsabilidad del pago de la indemnización. Se pelean entre ellos y nosotros estamos en el medio".

Por último advirtió: "no vamos a levantar hasta que no haya una respuesta concreta o a no ser que interceda el ministerio (de trabajo)"