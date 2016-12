El Patagónico | Regionales | CULTURA - 17 diciembre 2016 "Contrapunto Pat-AGONico", un libro que propone tomar el cielo por asalto El Centro de Información Pública será hoy a las 20 escenario de la presentación del libro "Contrapunto Pat-AGONico" de Ezequiel Murphy y Carlos Nuss. La obra consta de 34 poemas que buscan crear un diálogo, abordando cuestiones políticas y sociales donde el amor es un factor determinante.

La segunda edición de la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia sirvió como excusa para que los escritores Ezequiel Murphy y Carlos Nuss comenzaran a pensar en un proyecto colectivo. Este nuevo desafío implicaba que los autores tuvieran que buscar una propuesta que "no aburriera al público".

"En la Feria del libro de 2015 estuvimos hablando de darle una vuelta de tuerca a las lecturas de poesía porque para la gente que no es habitué o que no pertenece al círculo de poesía se tornaba monótono y aburrido. Entonces buscábamos hacer algo nuevo y se nos ocurrió hacer un debate poético. Es decir como un estilo de milonga o de payada donde uno recita y el otro contesta. Y tratamos de implicarlo en el libro", explicó Murphy.

Así, fue tomando forma el libro "Contrapunto Pat-AGONico" donde Pat hace referencia a la región; AGON es una reseña al debate formal poético que se llevaba a cabo en el teatro antiguo griego en el que participaban dos personas y una tercera actuaba como jurado; y Agónico se debe a la visión poética que tienen los autores donde no brilla la felicidad sino que "se quiere tomar el cielo por asalto".

"El libro cuenta con una estructura bastante particular porque buscamos hacer dialogar a los textos de los dos. Fue como armar un rompecabezas. El libro surgió para ser recitado. Fue un trabajo interesante porque no lo improvisamos sino que trabajamos con textos de los dos. Nos dimos cuenta que había que corregir pero el libro estaba. Hicimos uno a modo de prueba y tuvo muy buena repercusión y luego decidimos hacerlo más industrial y editarlo", coincidieron.

La obra editada por "Vela al Viento" será presentada hoy, a las 20, en el Centro de Información Pública y significará el primer trabajo en conjunto de los autores.

"Habíamos trabajado en compilaciones pero nunca hicimos esto de trabajar en conjunto o hacer dialogar los textos. Fue algo nuevo para nosotros", sostuvo Murphy.

"Contrapunto Pat-AGONico" cuenta con 34 poemas y está dividido en tres partes donde la primera es una introspectiva y dentro de ella se puede encontrar el pensamiento que entienden los autores sobre la poesía abordando cuestiones políticas y sociales donde el amor juega un papel fundamental. La obra culmina con una conclusión que invita a pensar si realmente existe la poesía. El que lo lea decidirá si se cumple con esta parte de AGON", aseguró Nuss.

Asimismo, Murphy manifestó que la experiencia fue muy positiva y que generó una nueva forma de ofrecer poesía.

"Uno por ahí tiene una idea y como somos dos las cosas van variando para positivo, pero para mí fue muy satisfactoria la experiencia y creo que rompimos un poco las lecturas monótonas de los recitales de poesía por lo menos presentar un recurso de posibilidad que se pueden hacer otras cosas", subrayó.

"Para mí colmo las expectativas y poder trabajar con él fue un orgullo porque ha editado y es reconocido en la región. Estoy muy conforme con el resultado del trabajo y esperamos seguir encarando proyectos juntos", destacó Nuss.



