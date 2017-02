Control de hidatidosis

El Ministerio de Salud del Chubut, que conduce Ignacio Hernández, a través del Área Programática de Salud Esquel (APE) y la Municipalidad de Esquel se encuentran realizando en forma conjunta una campaña de desparasitación canina que se extenderá durante el presente mes con el objetivo de reforzar la cobertura y evitar nuevos casos de hidatidosis.La estrategia se enmarca en el Programa Provincial de Control de la Hidatidosis y busca ampliar la cobertura ante los casos de esta enfermedad que se registraron en la ciudad cordillerana en el año 2016.Al respecto, el jefe de la División de Zooantroponosis del APE, Gustavo Martínez, explicó que "desde el sistema sanitario realizamos encuestas en los barrios y analizamos que hay muchos perros que no reciben desparasitación en todo el año", agregando que por ese motivo, y como parte de una estrategia más amplia, "durante todo febrero se entregarán pastillas antiparasitarias en los diferentes centros de salud de los barrios de la ciudad", detalló.EN LOS CAPSA su vez, Martínez indicó que "los vecinos pueden acceder gratuitamente a la medicación en los CAPS de sus barrios; sólo se requiere el llenado de una planilla con datos básicos del perro".Además, "recibirán un folleto explicando la forma de realizar la desparasitación y recomendaciones para el cuidado de la salud humana y de los perros", añadió.Los vecinos pueden acercarse a los CAPS de lunes a viernes, en su horario habitual de atención, es decir de 8 a 16 horas, con excepción de los efectores de los barrios Buenos Aires y Malvinas Argentinas, que cierran a las 14 horas. Los CAPS Don Bosco, Sargento Cabral y Bella Vista también permanecen abiertos los sábados hasta las 14 horas.La Hidatidosis es una enfermedad propia de la región, que afecta la salud de las personas y que es producida por un parásito que transmite el perro a través de su materia fecal. Por esta razón, Martínez enfatizó que "lo más importante es que los dueños desparasiten a sus perros para cortar la fuente de infección y que no se contamine el ambiente con los huevos del parásito de la hidatidosis".Asimismo, el referente sanitario destacó la importancia de "no alimentar a los animales con achuras crudas que surgen de las carneadas" y de promover "la tenencia responsable de los perros a través del patentamiento y su cuidado, manteniéndolos en lugares cerrados y no sueltos en los espacios públicos".