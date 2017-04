Convención de la UCR propone un proyecto de transformación

Caleta Olivia (agencia)El documento destaca en sus párrafos iniciales que Santa Cruz "vive momentos difíciles, de una intensa y profunda crisis social, económica y política, con un gobierno provincial que no cumple con sus responsabilidades en materia salarial ni garantiza las prestaciones básicas a los vecinos de la provincia".En tal sentido el radicalismo señala: "se acumulan los incumplimientos y las falencias del Estado Provincial, que no puede estar a la altura de lo que el pueblo requiere y necesita".Asimismo, califica de "ilegítimo" al Gobierno provincial "que el kirchnerismo constituyó gracias a una ingeniería electoral y jurídica (Ley de Lemas) y a la connivencia de distintos sectores del peronismo provincial, que también fueron responsables de la debacle social y que hoy se distancian del gobierno pretendiendo no sentirse responsables".Más adelante se indica: "Santa Cruz retrocede cada día y la calidad de vida de todos en la provincia empeora por la improvisación, la falta de horizonte y un proyecto que nos una y nos haga trabajar a todos por el bien común".En tal sentido, los miembros de la Convención correligionaria, refirmaron su compromiso y esfuerzo militante "para trabajar por la transformación de Santa Cruz" ejerciendo "nuestro rol político y social para construir una alternativa política" y por ello formularon la convocatoria a generar "un proyecto de transformación sustentado en los valores democráticos y republicanos".