El Patagónico | Regionales | OBRAS - 30 julio 2017 Convenio para reparar un espacio de acceso a la tecnología en Gan Gan Se trata del edificio donde funciona el punto de Tecnologías de la información y las Comunicaciones (TIC). Los vecinos contarán con renovadas instalaciones y todos los servicios.

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, firmó el jueves en Casa de Gobierno un convenio a través del cual se reparará en Gan Gan el edificio donde funciona el punto de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

El acuerdo fue rubricado entre el Ministerio de Infraestructura y la comuna rural, y el monto que se invertirá para la obra será de 540.065,00 pesos.

De la ceremonia, que se desarrolló en el Salón de los Constituyentes, formaron parte los ministros de Coordinación de Gabinete, Alberto Gilardino; de Infraestructura, Alejandro Pagani; de la Familia, Leticia Huichaqueo; la secretaria de Ciencia, Noelia Corvalán Carro, y el jefe comunal de Gan Gan, Ricardo Sepúlveda.

La obra en la comuna rural tiene como objetivo la refacción del edificio de punto TIC, que está destinado a ser utilizado como un espacio digital por el gobierno provincial, que cuenta con infraestructura necesaria para brindar conectividad libre y gratuita y acceder a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.



INCLUSION DIGITAL



Al respecto la secretaria de Ciencia, Noelia Corvalán Carro, señaló que "lo más importante que tienen estos espacios es que se le puede dar un uso y un aprovechamiento que permita reducir las brechas digitales entre quienes manejan y quienes no dominan estas tecnologías".

"Hace unas décadas atrás era importante saber leer y escribir, era suficiente tener un título secundario para acceder a un buen trabajo y poder desarrollarse, pero en la actualidad el no dominar estas tecnologías implica exclusión", indicó la funcionaria.

Por eso "el programa Sumate tiene que ver con esto, con la inclusión digital, que también es incluir a la gente que está en el territorio".

En ese marco la secretaria recalcó que "el año pasado, sin contar congresos y otras actividades de divulgación que llevamos adelante, tuvimos un impacto de unos 2.300 beneficiarios de estos puntos de acceso a las tecnologías de la información y el conocimiento" y agregó que "este año, y a la fecha, llevamos alrededor de 1.900 beneficiarios. Por eso contar con un espacio nuevo nos da la posibilidad de potenciar este alcance".

Recordó que este espacio en Gan Gan "se habilitó hace dos años en lo que era el albergue deportivo local, que si bien fue pensado como para un espacio para el encuentro, le vamos a dar otra funcionalidad. Hace dos años que esta sala estaba cerrada. Lo que hacía falta era gestión para la adecuación de las instalaciones y la contratación de un coordinador".

Corvalán Carro afirmó que "el jefe comunal en el mes de mayo me acercó la nota firmada por habitantes de Gan Gan y de los alrededores donde manifestaban la necesidad de poner en marcha este espacio. Por eso por decisión del gobernador Das Neves lo vamos a poner en funcionamiento para que pueda ser utilizado como corresponde por todos los vecinos de la comuna y de lugares aledaños".

Fuente: