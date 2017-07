"Convertiste a Jony en un ángel y vos en un asesino"

Facundo Miguel Debesa fue imputado ayer por el homicidio culposo de Jonathan Escalante y las lesiones graves que sufrieron los compañeros de la víctima, con quienes regresaba de trabajar del yacimiento Cerro Dragón el miércoles a la madrugada. Ayer se conoció que Debesa esperaría libre el avance de la causa y en respuesta a esto, familiares y amigos difundieron una dura carta en contra del imprudente conductor.

El descargo de la familia Escalante se hizo viral entre los trabajadores petroleros, que desde el miércoles han expresado sus muestras de apoyo a la familia a través de distintos medios.

A continuación la carta de la familia Escalante:

"Saben podemos ir hacer protestas, podemos ir a reclamar, podemos ir y buscar los mejores abogados, podemos ir un millón de veces a pedir justicia, y tal vez si tal vez se haga justicia, tal vez sí quedes preso, Facundo, sí tal vez logramos que pagues tú crimen. Y sabés que, aun así, aun cuando te odiemos de por vida, sabés que Facundo Miguel Debesa, nada absolutamente nada de lo que podamos hacer contra vos nos va a devolver a Joni, al "Loro" a nuestro amigo, primo, sobrino, tío, ahijado, nieto, cuñado, novio, hermano e hijo.

Jonathan, tenía 23 años egresó a los 17 años, era sabés que un genio, era escolta de nuestra Bandera argentina, se recibió de técnico. Sabés que laburaba a mí lado, al lado de mí viejo, al lado de sus tíos desde muy chico. Y siempre quiso ser petrolero, siempre. Era estudioso, inteligente, bueno, amable, educado, trabajador y miles de cosas más...

Era un nene, tenía 23 años y no lo dejaste cumplir un montón de metas que tenía, no lo dejaste ser padre, no lo dejaste decidir sobre su partida. Simple y sencillamente le cerraste todos los caminos; cómo decime, explícame cómo. ¿Borracho, alcoholizado? . ¿Y qué?, decime, decinos. ¿Estuvo bueno matar? ¿asesinar?. Explícame, explicanos qué se siente.

Así por lo menos tenemos un poco de paz, al saber que seguramente te sentirás como una reverenda mierda, que se te reviente la conciencia basura, porque eso es lo que sos. Y sabés que algo más quiero decirte, podrás tener plata, seguramente se hará justicia, pero grabate esto: en el momento que decidiste ser esa basura que mató a Joni, a él lo convertiste en nuestro ángel y él nos va a cuidar a todos, Porque vivió rodeado de amor. En cambio vos, Facundo Miguel Debesa hoy y para siempre vas a ser un asesino, y tu madre es la madre de un asesino y tus hermanos son hermanos de un asesino y tu mujer, es la mujer de un asesino, y quienes te cubren son cómplices de un asesino.

Tus hijos. si es que los tenés, o tendrás serán hijos de un asesino. Y ese hasta que te revuelques en tu tumba va a ser tu verdadero nombre "asesino" que lo sepa tu familia, toda tu familia y que sufran y que les duela así como nos duele hoy a nosotros.

Porque ni siquiera, como último acto de humanidad, tuviste los huevos necesarios como para quedarte preso, como último acto de respeto hacia la vida de Jonathan David Escalante. Tuviste palabras de arrepentimiento e hiciste justicia de tus actos pidiendo que te dejen encerrado, no así y todo con tu conciencia saliste libre y te refugiaste seguro en las personas que te estiman, mientras que a nuestro ángel le arrebataste absolutamente todo.

La sociedad hoy sabe lo que sos, que sos esa reverenda mierda, que sos esa basura, inhumano que mató. La sociedad en estas fotos ya reconoce el rostro de un asesino".