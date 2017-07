Convocan a Durán a la Legislatura por las cámaras de seguridad en Comodoro

En la sesión de ayer, el diputado del PJ-FpV, David González, convocó para después de las PASO al ministro de Gobierno, Pablo Durán, para que explique por qué el gobierno no cumplió con la instalación de las cámaras de seguridad en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

En su convocatoria, el diputado González puso como ejemplo que la presidente de la Asociación Vecinal del barrio Ciudadela dijo que a pesar de que se recuperó una casa del IPV y la municipalidad la reparó, no funciona el destacamento policial prometido por el gobierno porque "solo falta la instalación del gas".

El diputado dijo que más allá de los cruces políticos que existen entre la provincia y el municipio, el ministro deberá explicar qué sucede con esas instalaciones. "Ha pasado un año y las cámaras de seguridad no se han instalado", acotó.





MIL EMPLEOS MENOS

Asimismo el diputado de la Alianza Cambiemos, Manuel Pagliaroni, solicitará la presencia del ministro de Producción, Pablo Mamet, por la crisis que está sufriendo el sector ganadero.

Recordó que el titular de la Sociedad Rural Valle del Chubut, Juan Javier Truco, expresó que en el último lustro se perdieron aproximadamente 1.000 empleos en el sector rural.

"Nosotros sabemos que cada uno de los establecimientos no cuenta con muchos empleados, por lo cual la pérdida de mil empleos ha sido un impacto muy fuerte", dijo.

Pagliaroni lamentó las expresiones poco afortunadas del ministro cuando dijo que los campos que estén sin actividad se les cobrarán más impuestos, "algo que no se puede hacer para reactivar la economía".

Sostuvo que no se ven políticas activas para el sector sumado a los efectos del temporal que en toda la provincia ha causado muchos inconvenientes, no solo en los establecimientos ganaderos sino que en algunos lugares no se puede llegar porque los caminos están inaccesibles.

Por otra parte, ingresaron a las comisiones distintos proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo creando el Fondo Especial destinado al personal que desempeña funciones en la Dirección General de Autotransporte Terrestre, que se integrará con el 40°% de la recaudación de Tasas de Habilitación, Aranceles y Multas generadas por dicha Dirección General.

El otro proyecto de Ley es para aprobar el Convenio de Financiamiento suscripto entre el Ministerio de Turismo de la Nación, el Gobierno del Chubut y el Municipio de Puerto Madryn, orientado a financiar el proyecto de la obra "Bicisendas y Equipamiento Accesible, Area Natural Protegida "El Doradillo" (Península Valdés).





PRESERVAR FUENTES

La diputada Gabriela Dufour, al dar ingreso a la iniciativa para crear el Programa de Promoción y Fortalecimiento de Unidades Productivas Autogestionadas, instó a un rápido tratamiento a este proyecto de ley, explicando que surgió a consecuencia de charlas mantenidas con trabajadores desempleados en el ámbito regional, como los de la planta embotelladora de Pepsi, en Trelew a igual que Cerámica San Lorenzo, Guilford de la ciudad de Comodoro Rivadavia, y empresas del sector petrolero chubutense. La legisladora planteó la preocupación ante estas situaciones afectando no sólo la cadena productiva, sino también creando incertidumbre para los trabajadores y sus familias.

"Juntos debemos hacer un análisis para encontrar algunas herramientas para procurar soluciones a quienes hoy están desocupados", reflexionó Dufour quien se manifestó predispuesta a recibir aportes para enriquecer su propuesta.

Los pedidos de prórrogas de 30 días, solicitados por el ministro Coordinador de Gabinete para dar respuesta a varios pedidos de informes como la presentación oficial a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social y del listado de los 500 casos de bajas de las pensiones por discapacidad; sobre cantidad de inmuebles alquilados por el Estado Provincial, discriminados por área y destinos del mismo, la recuperación de los días de clases y sobre la Estancia San Lorenzo fueron aprobados pese al persistentes rechazo de la oposición, principalmente del Bloque PJ-FPV, cuyo presidente Javier Touriñan fundamentó que era una "petición excesiva y no había necesidad de prorrogar treinta días más para contestar".

"El ministro Coordinador nos falta el respeto", "prórrogas excesivas", "el ministro es un poco lerdo por sus reacciones", fueron calificativos de Touriñan que, inclusive, planteó la moción de votación nominal para dilucidar un empate acerca de otorgar, o no, la prórroga en relación con el requerimiento al Ministerio de Coordinación que fue oportunamente presentado por la diputada Jacqueline Caminoa de la Alianza Cambiemos. Desempató el presidente Mariano Arcioni, a favor a otorgarse dicha prórroga al pedido de informes.

Por último, se aprobó el pedido ministerial de prórroga por 30 días para contestar el requerimiento de Legislatura sobre si Hidroeléctrica Ameghino S.A. ha dado cumplimiento a lo establecido en el Anexo III, Subanexo VIII "Obras y Trabajos Obligatorios", del pliego licitatorio y que fue aceptado en el contrato de transferencia.