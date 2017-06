Convocan a un banderazo nacional en apoyo a La Renga

A raíz de la presentación de un informe policial al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que comprometería la habilitación para la realización de los shows de La Renga en el estadio del Club Huracán, Los Mismos de Siempre llaman a un "banderazo nacional" en apoyo a la banda.

Si bien Alejandro Nadur, el presidente del "Globo", había declarado en un primer momento que los recitales ya estaban confirmados, fue José Palazzo, productor de la banda, quien salió a desmentirlo.

Palazzo fue el encargado de hacer público el informe policial en su cuenta de Twitter. "Me equivoqué, creí que La Renga era un artista de música argentina, no un peligro para la sociedad. La nota que acabo de leer de la policía me deja sin aire", redactó.

La banda ya había publicado un comunicado donde decían sentirse discriminados y censurados ante las reiteradas negativas para presentarse en vivo por parte de distintos gobiernos municipales o provinciales (San Pedro, La Plata, Rosario y San Juan).

En esta ocasión, los motivos alegados para "no considerar viables los conciertos de la banda de rock La Renga" estuvieron vinculados a la venta sin control de alcohol y estupefacientes, al impacto ambiental, a la fiscalización de entradas, a las salidas de emergencia, a la venta de "´marchandaise´", "trapitos" y al cumplimiento de la ley de "´higuiene´ y seguridad", entre otros.

La Renga no toca en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde noviembre del 2007, un mes antes de la asunción de Mauricio Macri. En los últimos 10 años ya son varias las negativas por parte de la Ciudad de Buenos Aires.

El banderazo nacional a favor de la banda de Mataderos será el sábado 10 de junio.