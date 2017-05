El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 16 mayo 2017 Corea del Norte advirtió a EE. UU. que "no escapará al peor desastre de la historia" "Estados Unidos no debería negar la realidad de que las armas norcoreanas pueden alcanzar tanto las posiciones estadounidenses en el Pacífico como el territorio firme del país", dijo Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte.

Corea del Norte lanzó una advertencia a Estados Unidos sobre el alcance de su arsenal de misiles tras la nueva prueba con un proyectil el domingo, informó la agencia estatal norcoreana KCNA. También ordenó a científicos y técnicos del país "seguir desarrollando continuamente armas nucleares más precisas y diversas y medios de ataque nuclear". Pyongyang advirtió a Washington que si "intenta provocarlo", no escapará al "peor desastre de la historia".

El ensayo del domingo, dirigido por el líder supremo Kim Jong-un, se llevó a cabo con un nuevo misil balístico de alcance medio con gran capacidad y que puede transportar "cabezas nucleares grandes y pesadas", el Hwasong-12.

Kim, que se mostró satisfecho, anunció más pruebas misilísticas y nucleares. "Estados Unidos no debería negar la realidad de que las armas norcoreanas pueden alcanzar tanto las posiciones estadounidenses en el Pacífico como el territorio firme del país", dijo el líder de Corea del Norte.

El presidente ruso, Vladimir Putin, consideró "inadmisibles" los lanzamientos y pruebas nucleares de Corea del Norte, porque Rusia está "absolutamente en contra de la ampliación del club nuclear". Pero, en conferencia de prensa en la capital china, donde participó en el Foro de las Nuevas Rutas de la Seda, aclaró que "hay que volver al diálogo" con Corea del Norte, "dejar de intimidarla y hallar medios para la solución pacífica de esos problemas".

Según KCNA, Pyongyang efectuó el lanzamiento con el fin de "verificar las especificaciones tácticas y técnicas del recién desarrollado misil balístico capaz de llevar una ojiva nuclear pesada de gran tamaño".

El proyectil "golpeó con precisión su objetivo en aguas abiertas a 787 kilómetros después de volar a una altura máxima de 2.111,5 kilómetros a lo largo de su órbita de vuelo prevista". Tokio confirmó la caída del proyectil en el mar del Japón.

Al observar la operación, el líder norcoreano advirtió a Estados Unidos que "no debería ignorar o subestimar la realidad de que su territorio y sus operaciones en la región del Pacífico están en el rango de fuego" de Corea del Norte. Los medios surcoreanos confirmaron que el Consejo de Seguridad se reunirá hoy en Nueva York para tratar el tema.



DESAFIOS



La prueba no solamente constituye un desafío a Estados Unidos, sino también una demostración de fuerza frente al nuevo presidente surcoreano, Moon Jae-in, que asumió el cargo el miércoles pasado y que se había mostrado dispuesto al diálogo con Pyongyang.

Con el nuevo misil tierra-tierra Hwasong-12 Corea del Norte aseguró ayer tener el arma perfecta "que encaja en la idea militar-estratégica y táctica" del gobernante Partido de los Trabajadores. El país asiático tiene todos los medios para un ataque de represalia, añadió KCNA. En febrero, tras otra prueba de un misil diferente, Pyongyang hizo declaraciones similares.

Los militares surcoreanos dudan sin embargo de que Pyongyang tenga la tecnología necesaria para la reentrada a la atmósfera de un misil de largo alcance, según la agencia surcoreana Yonhap.

Las tensiones en la península coreana han aumentado en las últimas semanas debido al programa nuclear de Pyongyang y sus pruebas con misiles. La instalación del sistema THAAD por parte de Estados Unidos en Corea del Sur, así como sus ejercicios militares conjuntos, sumaron inquietud en el área y despertaron incluso fuertes protestas de China y Rusia.



