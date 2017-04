El Patagónico | País/Mundo - 14 abril 2017 Corea del Norte prepara un nuevo ensayo nuclear y Trump se encrespa

Una serie de fotos tomadas por satélite que muestran que la base nuclear norcoreana puede estar "preparada y lista" para una nueva prueba, según informó ayer el portal 38north, especializado en Corea del Norte, provocó un nuevo pico en la escalada de tensión bélica en la península coreana y en el mundo.

Por su lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pilotea su propia nave para que los norcoreanos abandonen las aspiraciones de potencia nuclear, insistió ayer con su postura amenazante: "Tengo gran confianza en que China tratará apropiadamente a Corea del Norte. ¡Si no pueden hacerlo, Estados Unidos, con sus aliados, lo hará!", tuiteó.

Esto no es nuevo, Trump ya le había advertido a Pyongyang que puede realizar un ataque preventivo sobre el país si éste no cesa de insistir en el desarrollo de armas de destrucción masiva.

Pero también ayr, el estadounidense tuvo palabras de elogio para China por haber devuelto barcos cargados con carbón a Corea del Norte, algo que consideró un "gran paso". China ya había anunciado que suspendería la importación de carbón desde Corea del Norte, una importante fuente de ingresos para ese país.

El otro actor en este ajedrez nuclear es Corea del Sur. Desde Seúl, ayer, el canciller Yun Byung-se aseguró que Estados Unidos no tiene pensado actuar por su cuenta para resolver el conflicto con Corea del Norte ante la hipótesis de un ataque preventivo.

"En todo caso, Estados Unidos está haciendo todo lo posible para asegurarnos que no haría algo semejante (sin consultarnos)", tranquilizó Yun ante el comité, en declaraciones recogidas por la agencia surcoreana Yonhap.

Y si bien los chinos están bloqueando económicamente a Corea del Norte, el presidente chino, Xi Jinping, le pidió a su homólogo estadounidense que encuentre una solución pacífica al conflicto.

Desde el influyente periódico chino, el People's Daily del Partido Comunista, Beijing llamó además a Pyongyang a detener su programa nuclear a cambio de protección.

China, el único gran aliado y benefactor de Corea del Norte, se opone a su programa de armas, llamó a realizar negociaciones para una resolución pacífica y la desnuclearización de la península.



Fuente: