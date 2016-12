Tras la derrota ante River en la Copa Argentina, el el DT de Central "Chacho" Coudet anunció su alejamiento del cargo. "Soy un agradecido a este club. Le pido disculpas a la gente por no haber podido cerrar esto con la coronación", expresó.

Coudet: "he decidido dar un paso al costado"

Eduardo Coudet tomó la decisión de dejar la dirección técnica de Rosario Central luego de la derrota ante River por la Copa Argentina, según anunció en conferencia de prensa una vez finalizado el partido.

"Ya hablé con los directivos y los jugadores: decidí dar un paso al costado. Soy un agradecido a este club, que me dio la posibilidad, porque pasamos dos años muy buenos de trabajo y me dio todo. Tanto yo como mi cuerpo técnico dimos dos años dejando todo. Le pido disculpas a la gente de Central por no poder cerrar esto coronándolo", expresó el Chacho.