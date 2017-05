Créditos a tasa cero para pequeños comercios afectados por el temporal

El gobernador Mario Das Neves firmó ayer, con el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Juan José Ciácera, los convenios por los cuales el organismo pondrá en marcha créditos por 48 millones de pesos para los comerciantes y pequeños y medianos empresarios afectados por el temporal El viceintendente Juan Pablo Luque destacó el aporte del CFI y también, en su discurso con el que comenzó el acto, el trabajo conjunto para reconstruir Comodoro Rivadavia que “está sufriendo el principal y más grave desastre de su historia”.“Todavía falta mucho pero cada día, en función de mucho trabajo, estamos un poco mejor. Es fundamental que tanto el gobernador como el intendente, Nación, Provincia y el municipio, sigamos trabajando todos juntos en función de las necesidades de la gente”, afirmó el viceintendente.Seguidamente, Ciácera puso a disposición de Comodoro y la provincia toda la infraestructura y líneas de crédito de la entidad que integran todas las provincias argentinas. “No dudamos en acercarnos con esta ayuda, que es solo eso, pero que será un granito de arena que aportamos para esta ciudad en particular y la provincia en general”, explicó.Finalmente, el gobernador Mario Das Neves también valoró el trabajo compartido y sostenido. “Acá no tenemos grieta alguna porque somos todos chubutenses que estamos trabajando juntos para atender esta catástrofe que tuvo Comodoro, la más importante de su historia. Nosotros seguimos gestionando, reclamando y asignando fondos, y así será hasta que la ciudad vuelva a recuperarse”, comprometió.El mandatario también destacó el acompañamiento permanente del CFI, a través de Ciácera, a quien definió como “un amigo, al que no hace falta ni llamar cuando hay un problema como el que estamos atravesando. Por eso todos los gobernadores destacamos su trabajo y la importancia de este organismo”.LOS CONVENIOSEn primera instancia, en lo que también fue una celebración de la que participó como invitado especial el profesor Eduardo Nicolás Bernal, el gobernador firmó con la empresa Choel SRL el contrato por 14.200.000 para la terminación de la pista de atletismo de la ciudad en su segunda etapa.Seguidamente se firmaron los acuerdos con el CFI, que volcará 48 millones de pesos para atender a comerciantes y pequeños empresarios afectados por el temporal en dos líneas de créditos.El primero, por 33 millones de pesos, es para la reactivación productiva y está orientado a comerciantes que podrán recibir hasta 150.000 pesos con una tasa del 7% que se elevará al 14 si el importe solicitado supera ese monto hasta llegar a los 2.500.000 pesos.El segundo crédito dispone 15 millones de pesos y tendrá una tasa cero, con un plazo de amortización de 4 años y uno de gracia. Los comerciantes recibirán hasta 150.000 pesos cada uno.Para poder iniciar el trámite de solicitud de este último crédito, los interesados deberán estar contemplados dentro de los parámetros establecidos en los decretos de Emergencia, Desastre y/o Catástrofe que se emitieron desde el gobierno provincial y presentar el correspondiente certificado de daños emitido por el área de gobierno correspondiente.