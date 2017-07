El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 29 julio 2017 "Creemos que Boca tiene un límite y hasta ahí llegamos" El director técnico le contestó ayer a Ricardo Centurión como justificación de la renuncia a comprar su pase por sus recurrentes actos de indisciplina en su vida privada.

El director técnico Guillermo Barros Schelotto le contestó ayer al mediocampista Ricardo Centurión que "Boca tiene un límite" como justificación de la renuncia a comprar su pase por sus recurrentes actos de indisciplina en su vida privada.

El 'Mellizo' explicó que la decisión fue adoptada "en conjunto" con el presidente del club, Daniel Angelici, y entendió que "no hay nada más que hablar" sobre el caso del polémico futbolista, que finalmente continuará su carrera en el Genoa de Italia.

"Creemos que Boca tiene un límite y hasta ahí llegamos", razonó el entrenador, sin ánimo de entrar en polémicas con el jugador, que en las redes sociales cargó duro contra el presidente (lo tildó de "poco serio) y también deslizó críticas hacia el cuerpo técnico cuando lamentó que no toleraran su error.

Centurión regresó el sábado pasado desde Italia para firmar con Boca pero en la madrugada del domingo volvió a ser noticia fuera de las canchas cuando protagonizó un incidente en una disco de la localidad bonaerense de Lanús, lo que obligó a que se retirara del lugar escoltado por la policía.

"Ricardo se ha ido -expuso Guillermo-. Tenemos un gran afecto y cariño por él, lo que le ha dado al club el torneo pasado fue muy bueno, el nivel que alcanzó en Boca creo que no lo había tenido en su carrera, es un gran jugador, una gran persona pero Boca tiene un límite".

Barros Schelotto no quiso retrucar el mensaje escrito por el futbolista en Instagram ("no ha comentado nada sobre nosotros", se excusó), relacionó que el nivel alcanzado en Boca bajo su dirección técnica "fue lo que lo llevó a Italia" y afirmó que su reemplazante será "(el colombiano Edwin) Cardona y el equipo".

Superado el tema de Centurión, el Mellizo hizo un repaso de los posibles movimientos que puedan producirse en el plantel de Boca durante la pretemporada que se realiza en Ciudad del Este, Paraguay.

En primer término, aclaró que "no es inmediata la necesidad" de incorporar al centrodelantero Ramón "Wanchope" Abila porque tiene "un grandísimo reconocimiento" por el nivel que demostraron Darío Benedetto -goleador en la campaña del título el torneo pasado- y Walter Bou, su reemplazante.

"Por supuesto que creo que 'Wanchope' es un jugador de jerarquía, por algo estuvo jugando en Brasil, pero esa posición está cubierta", insistió sobre el ex Huracán, cuyo arribo es promovido por Angelici.

Guillermo dudó sobre la posibilidad de sumar al argentino Walter Montoya ("no sé si el Sevilla ya lo vendió a Turquía", admitió) y elogió al mediocampista paraguayo Jesús Medina, de Libertad, como "un jugador como mucho futuro", pero desconoció "las negociaciones económicas" para depositarlo en Boca.

Se pronunció a favor de la vuelta del lateral izquierdo Jonathan Silva, que regresó al Sporting Lisboa de Portugal. "Me gustaría que esté con nosotros, con él y (Frank) Fabra tenemos el puesto cubierto, más allá de la alternativa del chico (Nahuel) Molina", reconoció.

Sobre el chileno Gary Medel, aseguró que "es más un sueño que una realidad" por el salario que percibe en Europa y deslizó, sin dar pistas, acerca del interés por un mediocampista argentino que juega en ese continente. Fuentes consultadas por Télam señalaron que se trata de José Sosa, ex futbolista del seleccionado argentino y Estudiantes de La Plata, actualmente relegado en el Milan de Italia.

Y en relación a posibles ventas, Guillermo asumió que el delantero Cristian Pavón, buscado desde Francia, "tarde o temprano se va a ir" del club. "Ojalá se pueda quedar hasta la Libertadores del año que viene, es un jugador que no tiene reemplazante, es difícil encontrar un futbolista con tantas cualidades como las que tiene Cristian", alabó.

Finalmente, sobre el presente del equipo en la pretemporada, Barros Schelotto se mostró optimista, al afirmar que "se hizo un buen trabajo" y mantiene la confianza de "no dar pasos hacia atrás y seguir mirando hacia adelante" para conseguir nuevos objetivos.

"La apuesta es prepararnos bien con los amistosos para llegar de la mejor manera al partido de Copa Argentina (vs. Gimnasia y Tiro de Salta en Formosa, el 14 de agosto). Ese será el primer objetivo y luego iremos construyendo de a poco la expectativa de pelear hasta el final todo lo que nos toque jugar", sentenció.



Fuente: