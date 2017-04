Creen que el robo al arquitecto fue al voleo

Los investigadores se encuentran abocados a tratar de identificar a la banda que el jueves por la noche perpetró un robo armado contra un conocido arquitecto que reside en el barrio San Isidro Labrador. La víctima fue abordada cuando descargaba de su auto las bolsas con los productos que acababa de adquirir en un supermercado. Por esa razón, la policía presume que se trató de un robo al voleo y no de un asalto planificado.

El arquitecto sufrió la "entradera" entre las 20:30 y las 21 del jueves en su domicilio de la calle Abel Ippoliti al 2.100, entre Cerro Chenque y Federicci. Regresaba de realizar las compras y fue abordado por dos individuos que tenían los rostros cubiertos y exhibieron armas de fuego.

Una mujer era la tercera integrante de la banda y esperaba a sus cómplices a bordo del vehículo en el que se movilizaban.

Uno de los individuos encañonó a la víctima que ya había abierto la puerta de su casa para descargar las bolsas con mercadería.

El ladrón lo obligó a ingresar a su domicilio, mientras el otro revisó el vehículo y se apoderó de los alimentos y bebidas alcohólicas que había comprado el arquitecto. Este describió a la policía que los delincuentes lo trataron bien y no ejercieron violencia física.

No tenían ningún acento en particular. En el sector no existen cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo, y ello complicó la investigación policial. Sin embargo, trabajan con la recopilación de testimonios y el registro de huellas dactilares.

Desde la Seccional Cuarta creen que la banda esperaba la llegada de cualquier vecino, y así terminó siendo blanco el arquitecto que no tuvo tiempo a reaccionar y tampoco intentar escapar.

Los ladrones actuaron muy rápido y se llevaron todos los elementos de valor que tuvieron a su alcance como un televisor LED de 40 pulgadas, cámara fotográfica, relojes que tenían valor sentimental y prismáticos, entre otras pertenencias, precisaron fuentes oficiales. La víctima además les entregó $1600 que tenía en su billetera.