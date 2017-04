El Patagónico | Regionales | CRISIS PETROLERA - 27 marzo 2017 Crisis petrolera: hoy se efectúa una reunión clave en Buenos Aires por el conflicto de SP La crisis que atraviesa la industria petrolera de la Cuenca del Golfo San Jorge tendrá hoy otro día clave. Mientras a partir de las 11, el cuerpo de delegados de Petroleros Jerárquicos definirá en Comodoro Rivadavia su plan de lucha, en Buenos Aires el secretario general de Petroleros Privados, Jorge Avila, mantendrá por la tarde una reunión en el Ministerio de Trabajo de Nación, en la que se espera tener respuestas favorables por el conflicto de SP.

A las 11, el secretario de Petroleros Jerárquicos, José Llugdar, encabezará en la sede gremial la reunión de comisión y de delegados de Chubut, en la que se definirá el plan de lucha que, como sucederá con Petroleros Privados, comenzará a desplegar a partir del 3 de abril.

En la sede de la calle Alvear 1042, los Jerárquicos seguramente decidirán, como ya lo hicieron los Privados, que la de este jueves será la última reunión de la mesa Chubut de Energía en la que participen y que en consecuencia, luego del 30, quedarán en libertad de acción para definir y llevar adelante medidas de fuerza.



REUNION EN TRABAJO

Por la tarde, en el Ministerio de Trabajo de Nación, los Petroleros Privados representados por su secretario general, Jorge Avila, se reunirán con las autoridades de esa cartera para tener respuestas sobre la crítica situación que atraviesa SP.

Junto a los Jerárquicos, que estarán representados por dirigentes gremiales, Petroleros Privados espera que hoy se conozcan medidas efectivas, definidas por YPF, para evitar la quiebra de su contratista y garantizar el pago de salarios, indemnizaciones y retiros voluntarios.

Ante la ausencia del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien se encuentra en el exterior, la reunión será presidida por los funcionarios más técnicos de la cartera, entre ellos la subsecretaria de Relaciones Laborales, Silvia Julia Squire.

"Vamos a participar y esperar que, en esta reunión, se nos dé una respuesta efectiva por el conflicto con SP. Queremos que se garantice el pago del 70 por ciento de sueldo de los suspendidos y se cumpla con las indemnizaciones y los retiros voluntarios. Esperemos que esto haya sido lo que definió YPF para con esta empresa que está en quiebra", indicó Jorge Avila, el viernes a Radio Del Mar.



LA SEMANA DECISIVA

Con las reuniones de hoy, comienza a desandarse una semana clave porque luego del jueves, en caso de no tener respuestas positivas de Nación y operadoras, los gremios petroleros quedarán en libertad de acción para llevar adelante medidas de fuerza.

"Vamos a terminar de manera conflictiva. No le veo mucha salida porque Nación insiste en priorizar la Cuenca Neuquina sobre la del Golfo San Jorge. Nosotros ya dejamos en claro que no vamos a aceptar la flexibilización laboral, así que el jueves se terminan las negociaciones", reiteró Avila.

El ministro de Hidrocarburos de la provincia, Sergio Bohe, también tendrá reuniones durante toda la semana. Hoy, mientras se espera una respuesta para destrabar el conflicto de SP, el funcionario provincial irá cerrando la ronda de contactos con las operadoras, a las que se les pidió un acompañamiento para evitar que la crisis económica que afecta a la actividad termine provocando, como se prevé de acuerdo a los cálculos de las propias operadoras, 1.800 nuevos despidos.

