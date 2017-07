El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 18 julio 2017 Cristian Espinoza está listo para incorporarse a Boca El ex Huracán de Parque Patricios se realizó la revisión médica y en las próximas horas se convertirá en el segundo refuerzo del equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto.

El delantero Cristian Espinoza se realizó ayer con éxito la revisión médica y en las próximas horas se convertirá en el segundo refuerzo de Boca Juniors, de cara al segundo semestre del año.

Espinoza, ex Huracán, llegó a préstamo de Villarreal de España por un año -con posibilidad de extenderlo seis meses más- sin cargo y con una opción de 15 millones de dólares.

"Cuando recibí el llamado de Boca fue una linda sorpresa. Villarreal esperaba otra cosa para mí, pero quiero aprovechar esta oportunidad", afirmó el delantero de 22 años.

Más allá de que el plantel comenzó ayer la pretemporada, con la presencia del zaguero Paolo Goltz, la primera incorporación, en el complejo de Casa Amarilla, la atención está centrada en los refuerzos.

Seguramente en el transcurso de esta semana se irán definiendo las llegadas y salidas de algunos jugadores, algo en lo que piensa el entrenador Guillermo Barros Schelotto.

El colombiano Edwin Cardona, de 24 años, arribará hoy al país y se convertiría en la tercera contratación. El mediocampista llegaría en condiciones similares a las de Espinoza, salvo que Boca le pagaría a Monterrey de México una suma cercana al millón de dólares por el préstamo.

Sin embargo aún resta resolver el valor de la opción de compra. El club mexicano pretende establecerla en 18 millones de dólares y Boca quiere que sea mucho menor.

Cardona arregló de palabra el contrato con el club. El volante cobrará un 20 por ciento menos de lo que percibe en México.

Por su parte, la llegada del paraguayo Jesús Medina, de 20 años, "se enfrió". Boca ofreció 2.500.000 dólares por el 50 por ciento y Libertad pidió 4.000.000. La amistad entre Daniel Angelici y Francisco Giménez Calvo, titulares de ambos clubes, sucesivamente, y Mauricio Macri y Horacio Cartés, presidentes de Argentina y Paraguay y hombres fuertes de las dos entidades, respectivamente, seguramente hará que las negociaciones lleguen "a buen puerto".

El delantero Ramón Abila, de 27 años, es otro jugador que llegaría. Boca negocia con Cruzeiro de Brasil, dueño de la mitad del pase, y Huracán, propietario de la otra mitad.

El club brasileño quiere 1.500.000 dólares (la suma que le debe a la entidad de Parque de los Patricios) y la cesión de dos jugadores: Marcelo Torres, de 19 años, y Alexis Messidoro, de 20. Pero estos nombres podrían variar.

Por su parte, Huracán está interesado en contar con el goleador este semestre, pero "Wanchope" rechazó esta posibilidad por "diferencias" con el presidente de Huracán, Alejandro Nadur.

Boca, sin embargo, negocia por estas horas por la continuidad del mediocampista ofensivo Ricardo Centurión y del lateral izquierdo Jonathan Silva, dos futbolistas titulares que se consagraron campeones este año en el torneo local, con San Pablo de Brasil y Sporting Lisboa de Portugal, respectivamente.

Centurión, de 24 años, regresó de sus vacaciones el sábado y espera una resolución para saber dónde jugará el próximo semestre. Los dirigentes de ambos clubes se reunieron ayer para acordar el valor del 70 por ciento del pase.

San Pablo lo tasó en 6.200.000 dólares, Boca ofreció 4.340.000. La diferencia es cercana a los dos millones, pero el deseo del jugador es seguir jugando en Argentina. Esto no se resolverá en un futuro inmediato.

Silva, de 23 años, comenzó la pretemporada con Sporting Lisboa, pero el mellizo Barros Schelotto presiona para que siga en el club. Por tal motivo, la dirigencia hará una nueva oferta (la primera fue de 1.200.000 dólares por el 70 por ciento del pase) para complacer al entrenador.

En el plano estrictamente deportivo, el plantel de Boca, con la presencia del ex Huracán Goltz, comenzó ayer la pretemporada en el predio de Casa Amarilla.

Los 29 jugadores citados a las 9:30 se realizaron una serie de estudios médicos y desde las 10:45 trabajaron en lo físico en la cancha número uno del complejo Pedro Pompilio, bajo las órdenes del profesor Jorge Valdecantos.

Además de Goltz, la primera incorporación, estuvieron Andrés Chávez, Fernando Evangelista, Agustín Bouzat y Guido Vadalá, quienes volvieron tras vencer sus préstamos en San Pablo de Brasil, Atlético Tucumán, Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe, respectivamente.

Además, estuvieron los arqueros Agustín Rossi, Guillermo Sara, Manuel Roffo y Javier Bustillo y los defensores Gino Peruzzi, Leonardo Jara, Nahuel Molina Lucero, Santiago Vergini, Juan Insaurralde, Lisandro Magallán y Agustín Heredia.

También los volantes Pablo Pérez, Fernando Zuqui, Wilmar Barrios, Fernando Gago, Julián Chiccó; y los delanteros Cristian Pavón, Nazareno Solís, Darío Benedetto, Walter Bou, Junior Benítez y Mauro Luna Viade.

Los ausentes fueron los colombianos Frank Fabra (tuvo un problema con su vuelo a Buenos Aires) y Sebastián Pérez (se recupera de una seria lesión).

El plantel volverá a entrenarse hoy a las 9:30 en Casa Amarilla, mañana repetirá la rutina, después almorzará y por la tarde viajará a Ciudad del Este, en Paraguay, donde trabajará hasta el jueves 28 de julio.

Por último, la serie de amistosos será la siguiente: el 29 de julio jugará ante Nacional de Montevideo en Mar del Plata; el 2 agosto contra Villarreal de España en La Bombonera; el 5 de agosto con Gimnasia en el estadio Ciudad de La Plata; y el 9 de agosto frente a Banfield en Salta.

El debut oficial en el semestre será el 14 de agosto a las 21:10 ante Gimnasia y Tiro de Salta, en Formosa, por los 32avos de final de la Copa Argentina.





Fuente: