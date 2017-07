El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 08 julio 2017 Cristian Espinoza también jugará en Boca Juniors Tras la llegada del defensor Paolo Goltz, el elenco dirigido por Guillermo Barros Schelotto sigue sumando nombres de cara a la próxima temporada. Ahora, el 'Xeneize' le apunta a Ramón Abila.

El delantero Cristian Espinoza es el nuevo refuerzo de Boca Juniors . El jugador del Villareal, de 22 años, firmará por doce meses de préstamo, con opción de ampliarlo a seis más. Así lo notificó el vicepresidente del club de la Ribera, Royco Ferrari, quien estuvo a cargo de las negociaciones con el club español.

La llegada de Espinoza, que los últimos dos años estuvo cedido al Alavés y Valladolid, llega como opción para Guillermo Barros Schelotto ante una eventual partida de Cristian Pavón, que si bien no pasará al Zenit tiene otras opciones de emigrar al fútbol europeo.

Este es el segundo refuerzo que suma el actual campeón del fútbol argentino, Paolo Goltz se sumó de manera oficial el último jueves. Pero el entrenador, Guillermo Barros Schelloto , aún espera que se sumen algunos jugadores más, sobretodo mediocampistas, ya que si bien la salida de Ricardo Centurión y su vuelta a San Pablo aún está en duda, no quiere quedarse sin opciones en esa línea.

Otro que podría sumarse al plantel 'xeneize' sería Ramón 'Wanchope' Abila. Por un lado Boca ha avanzado las negociaciones con Cruzeiro, pero el tema del pase aún le pertenece a Huracán. Si Boca logra la transferencia del jugador, quedaría en poder del 50% del pase, junto con Huracán y el club brasileño se desvincularía, luego de varios vaivenes, del jugador argentino.



SE CAYO EL PASE DE PAVON



Por otra parte, el pase de Cristian Pavón al Zenit de Rusia se cayó, según declaraciones de Konstantin Sarsania, director deportivo del equipo ruso, a los medios de ese país.

"Somos optimistas con la negociación por Sebastián Driussi, de River. Creo que pronto podremos dar la buena noticia a los fans. En cuanto a Pavón, decidimos renunciar a ella", expresó Sarsania al portal Fontanka de San Petersburgo.

Si bien Fernando Hidalgo, representante de Pavón, explicó que todavía "no lo doy por descartado", admitió que no hubo avances con Zenit por el jugador de Boca.

"Los rusos tienen un desorden y una desprolijidad que nunca se sabe si las negociaciones van a llegar a buen fin. Estamos en las mismas condiciones que al principio. Zenit no mandó una respuesta oficial a Boca", explicó Hidalgo a TyC Sports.

"Es un club anormal, mirá la situación de Driussi que tampoco se concretó todavía. Si Pavón se va de Boca es porque hicieron oferta por la cláusula. Era una oferta irrenunciable la de Rusia y por eso negociamos. Hay otras ofertas pero él tiene contrato vigente con Boca, está muy bien en el club xeneize, así que jugará la Copa y se irá más adelante", aclaró.

"Cristian tiene 21 años y una carrera brillante por delante. No va a ser la última oferta. Veremos qué es lo mejor para él", concluyó Hidalgo.



