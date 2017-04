Cristiano Ronaldo le dio su nombre a un aeropuerto

Presidentes de países, políticos, jueces, militares, inventores, geógrafos, cineastas, aventureros o deportistas dan nombre a aeropuertos en medio mundo. El último a incorporarse a este grupo es uno de los personajes más jóvenes que han recibido este honor: el futbolista Cristiano Ronaldo, que hoy dará su nombre al aeropuerto de Madeira (Portugal) la isla donde nació hace 32 años y donde ya tiene una enorme estatua que lo homenajea, un museo y un hotel con la denominación CR7, sobrenombre de un personaje que no gusta a todos, sobre todo en Portugal continental donde muchos se cuestionan si merece ese honor.

Esto se produce ocho meses después de que el cuatro veces jugador del año levantara por primera vez el trofeo de la Euro 2016 —tras la victoria de Portugal 1-0 sobre Francia en París.

Aunque Ronaldo sea ahora un aeropuerto, fue su cara en el busto la que probablemente se robó todo el show, al menos en redes sociales. Incluso el presentador de deportes de BBC, Dan Walker, resaltó que la apariencia del busto tenía un parecido sorprendente con el futbolista irlandés Niall Quinn.

"No lo he pedido, pero no soy hipócrita y asumo que me siento halagado y me hace feliz", expresó el delantero del Real Madrid quien estuvo acompañado por su madre, su hijo y su novia, Georgina Rodríguez.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, estuvo presente en el evento y aseguró que esto "proyecta a Madeira y proyecta a Portugal" y ayuda a "dignificar" al país.

Por otra parte, hubo algunos dirigentes que se mostraron en contra de nombrar a un edificio tan importante con el nombre de un futbolista y Ronaldo no se olvidó de ellos en su discurso: "Sé que algunas personas no están de acuerdo" e incluso "algunas están aquí en este momento" pero "somos libres, vivimos en una democracia".

AEROPUERTOS FAMOSOS

En España, además del de Madrid, únicamente dos aeropuertos tienen oficialmente el nombre de un personaje: uno de ellos es el de Santander, también conocido como Seve Ballesteros, como homenaje al golfista cántabro que falleció en primavera de 2011 y al que se le recuerda de esta manera, con un nombre que ha cuajado bien en la región.

No ocurre lo mismo en Granada, donde un nombre quizá excesivamente largo, el de "aeropuerto Federico García-Lorca Granada-Jaén" no es tan usado y la instalación de Aena en esa ciudad andaluza sigue siendo conocida como Granada más que como el poeta, aunque sea ese su nombre oficial.

En Italia buena parte de los aeropuertos rinden homenaje a grandes personajes de su historia: desde el cineasta Federico Fellini, que da nombre al de Rimini, al Cristoforo Colombo de Génova pasando por el Falcone-Borsellino de Palermo que recuerda a los dos jueces asesinados por la mafia en la autopista que conduce a ese aeropuerto. El principal aeropuerto de Roma toma su nombre de Leonardo da Vinci y el de Florencia del explorador Américo Vespucio.

En Francia, el aeropuerto más transitado recuerda al militar y presidente de la República Charles de Gaulle (aunque últimamente se está usando mucho más Roissy cuando se habla de este lugar); el de Lyon-Satolas recuerda al aviador y escritor Saint-Exupéry; el de Ajaccio, en Córcega se llama oficialmente "aeropuerto de Napoleón Bonaparte" y en un territorio francés de ultramar como es La Reunión, el aeropuerto de Saint Denis se bautizó como Roland Garros, un magnífico aviador que acabó siendo más conocido por dar su nombre a uno de los principales torneos de tenis del planeta.

En Estados Unidos, el país donde la aviación tuvo un enorme desarrollo, sus aeropuertos comerciales homenajean a personajes de muchas disciplinas: el más conocido es probablemente el de Nueva York-JFK, bautizado así poco después del asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy. Otros presidentes como Ronald Reagan, George Bush padre o Abraham Lincoln dan nombre a los aeropuertos de Washington, Houston y Sprinfield respectivamente, mientras que músicos como Louis Armstrong, actores como John Wayne y aviadores como Chuck Jeager dieron nombre a los aeropuertos de Nueva Orleans, Orange County y Charleston.