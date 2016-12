Cristina dijo que le buscaron cuentas en el exterior y sólo "encontraron las de Macri"

"No les va a alcanzar el globo de los 10 mil millones. Gobernar es algo más que inflarle globos a la sociedad y mentirle todo el tiempo...", indicó la ex presidente en las redes sociales.

Luego de ser procesada el martes y embargada por $10.000 millones por el supuesto favorecimiento al empresario Lázaro Báez con la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz, la ex presidente Cristina de Kirchner salió al cruce del juez federal Julián Ercolini y dijo que le buscaron "cuentas en el exterior" y "sólo encontraron las de (Mauricio) Macri y su familia".

"¡10.000 millones! Nos buscaron cuentas en el exterior y sólo se encontraron con las de Macri, su familia y funcionarios M", sostuvo Cristina de Kirchner en un mensaje publicado en la red social Twitter.

Asimismo, dijo que "todos los días le siguen apareciendo cuentas en el exterior no declaradas" al Presidente, al tiempo que cuestionó a los fiscales y jueces por considerar que no actúan. "¿Y los fiscales y los jueces argentinos? Bien gracias...", apuntó en otro tuit.

En tanto, criticó al gobierno al considerar que "no les va a alcanzar el globo de los 10 mil millones" y que "gobernar es algo más que inflarle globos a la sociedad y mentirle todo el tiempo".

También se refirió a las cuentas sin declarar en el exterior que tienen el Presidente y su familia, por lo que cargó contra el Poder Judicial: "¿Y los Fiscales y los Jueces argentinos? bien gracias". Además, recordó: "Allanaron nuestras casas y no eran mansiones ni había bóvedas con dólares".

"Entonces llamaron a Ercolini (vaya uno a saber qué cosas no sabemos de él) y le dijeron necesitamos titulares para que los que creyeron lo de 'pobreza cero' o 'ningún trabajador va a pagar impuesto a las ganancias' o 'no vas a perder nada de lo que ya tenés' o 'vamos a mantener subsidios y fútbol para todos' o 'un millón de créditos para vivienda' o '1,5 del PBI a ciencia' Necesitamos que TODOS los que creyeron TODAS esas cosas crean que CFK tiene 10.000 millones de pesos. ¿Qué tal un embargo con esos números?", explicó a modo de hipótesis. Lugo publicó una gráfica donde compara su patrimonio con lo que le pide el juez.

"¿Te das cuenta la maniobra?, ¿sofisticada? No, científica y probada: hoy Macri 'interrumpió' sus vacaciones para anunciar (parado frente a un lago en el sur) obras públicas ¿por qué suma? Adivina... ¡10mil millones!", continuó.

"La economía hace agua por los cuatro costados, la gente cada vez vive peor y todos los días aumentan los casos de inseguridad", denunció.

"PERSECUCION POLITICA"

Luego de que el juez federal Julián Ercolini procesara el martes a la ex presidente Cristina de Kirchner por el supuesto favorecimiento al empresario Lázaro Báez con la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz y la embargara por $10 mil millones, uno de los abogados de la ex mandataria, Gregorio Dalbón, dijo ayer que se trata de una persecución "política, mediática y judicial".

"Ercolini imputó a Cristina para hacer un poco de ruido cuando matan a un chico de 14 años y (Mauricio) Macri estaba patas para arriba", enfatizó Dalbón en declaraciones al programa "Mañana Sylvestre", que se emite por Radio 10 y en alusión al adolescente que fue asesinado en Flores por motochorros.

En ese sentido, el abogado consideró que se trata de "una persecución política" y que el fallo del juez es "apelable y bastante berreta".

"Es un fallo impuesto a las apuradas. Están mintiendo sistemáticamente", destacó al tiempo que apuntó contra los dos magistrados que procesaron a Cristina de Kirchner en las causas dólar futuro y obra pública: "Entre Bonadío y Ercolini compiten para ver quién hace mejor los deberes para el poder".

En tanto, sostuvo que el procesamiento contra la ex presidente "no es serio" y que no tiene "cimientos", por lo que indicó que "el juicio se va a derrumbar".

"Cristina va a salir absuelta y va a crecer en las encuestas. La gente se va a dar cuenta que esto es una persecución política, mediática y judicial", concluyó.