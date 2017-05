El Patagónico | País/Mundo - 07 mayo 2017 Cristina Kirchner explicó desde Grecia por qué no va a Oxford Desde Grecia, la ex presidenta informó que se había visto "en el deber de posponer la visita", prevista en principio para el próximo martes 16, "en razón de que en mi país han ocurrido hechos de suma gravedad, que requieren de mi presencia en la Argentina".

La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner difundió ayer, a través de las redes sociales, la carta en la que se excusa ante las autoridades de la Oxford Union de viajar a esa ciudad británica bajo el argumento de que "hechos" en la Argentina "requieren su presencia", en referencia al fallo de la Corte de esta semana.

Desde Grecia, la ex presidenta informó que se había visto "en el deber de posponer la visita", prevista en principio para el próximo martes 16, "en razón de que en mi país han ocurrido hechos de suma gravedad, que requieren de mi presencia en la Argentina".

En su carta al presidente del grupo de debates inglés, Michael Li, opinó que el fallo del martes último de la Corte Suprema sobre la aplicación del 2x1 "permite que los condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la vigencia del Terrorismo de Estado no cumplan con sus condenas".

"Es mi deber estar en mi país para aportar a las acciones políticas y legales que se lleven adelante junto a todos y todas las que saben que esto no sólo puede, sino que debe modificarse", escribió desde Atenas, desde donde viajará a Bruselas, Bélgica, para reunirse con miembros del Parlamento Europeo.

Cristina agregó que “con este abominable cambio no sólo se vuelve atrás en orden al respeto irrestricto a los Derechos Humanos -materia sobre la cual Argentina había obtenido el reconocimiento internacional, transformándose en ejemplo para el mundo entero-, sino algo mucho peor aún: se revictimiza a miles de compatriotas desaparecidos, encarcelados, torturados, y/o exiliados, a sus familiares, y ni que hablar de los cientos de niños apropiados recuperados o aún sin conocer su identidad".

"Es mi deber estar en mi país para aportar a las acciones políticas y legales que se lleven adelante junto a todos y todas las que saben que esto no sólo puede, sino que debe modificarse”, finalizó la ex mandataria.

La ex presidente regresará a Buenos Aires el fin de semana venidero.



CHARLA CON

EMPRESARIO

La ex jefa de Estado Cristina Kirchner tuvo un vuelo interesante hacia Atenas. Ya había despegado el avión desde Ezeiza, habían transcurrido unos 30 minutos y un argentino, que observó una butaca vacía al lado de CFK, se acercó hasta ella y se sentó a su lado.

Según informó este sábado la ex mandataria, se trata de un empresario argentino que nada bien la está pasando en el país tras la apertura de las importaciones y la política económica de ajuste que implementó el presidente Mauricio Macri.

Cristina posteó todo el diálogo que mantuvo con el hombre, quien le aseguró que las ventas cayeron un 30 por ciento y que tuvo que suspender las horas extra para evitar, por el momento, despidos, en su firma que emplea a 200 trabajadores.





Fuente: