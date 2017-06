El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 17 junio 2017 Cristina Kirchner organiza su acto de lanzamiento con críticas a Macri Bajo el lema "Una para Todos", el acto tendrá como única oradora a la expresidente, que realizará un discurso basado en dos ejes: la deso-cupación y la inseguridad. Y sumará los problemas por los "errores de gestión" que le atribuyen al gobierno de Mauricio Macri.

La expresidente Cristina Fernández de Kirchner junto a su círculo más íntimo está abocada a la organización del acto de lanzamiento de la campaña de Unidad Ciudadana.

Las diferentes vertientes del peronismo de la provincia de Buenos Aires avanzan en la búsqueda de mayor adhesión de dirigentes y comienzan a delinear las estrategias comunicacionales de cara al inicio de la campaña electoral, ya que el próximo sábado 24 se develará quienes serán los candidatos que encabecen las listas de los distintos espacios peronistas.

Desde el kirchnerismo, a pesar de que siguen las tratativas de lograr una lista de unidad con Randazzo, Cristina Kirchner y su equipo de comunicación junto a los diputados Máximo Kirchner y Eduardo de Pedro y los intendentes más cercanos -como Mario Secco (Ensenada) y Jorge Ferraresi (Avellaneda)- están organizando el acto de lanzamiento en el estadio de Arsenal de Sarandí, el próximo martes 20 a las 14.

Bajo el lema "Una para Todos", el acto tendrá como única oradora a la ex presidenta, que realizará un discurso basado en dos ejes: la desocupación y la inseguridad. Y sumará los problemas por los "errores de gestión" que le atribuyen al gobierno de Mauricio Macri, según adelantaron fuentes cercanas al Instituto Patria.

En un tono crítico que no se condice con la búsqueda de la lista de unidad, los intendentes Secco y Walter Festa (Moreno) coincidieron en críticas a Randazzo y lo culparon de una eventual derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires.

Secco afirmó que Randazzo "va a pagar muy caro políticamente" su negativa a confluir en una lista única, y sostuvo que el sector del peronismo que apoya a la ex mandataria no se quiere "distraer durante dos meses" con el ex ministro del Interior y Transporte.

Por su parte, Festa señaló: "Queremos que (Randazzo) razone y por eso los intendentes iremos nuevamente a verlo. Randazzo está arriesgando la victoria del peronismo para terminar saliendo cuarto o quinto".



LOS EJES DEL DISCURSO



Convencidos de que luego de las elecciones viene "la segunda fase del ajuste", Cristina realizará en su discurso una retrospectiva de las promesas electorales incumplidas por Mauricio Macri, que "llevan a que hoy la gente esté peor", explican en el equipo que ya trabaja para idear la campaña.

Con el último dato de desempleo del INDEC en la mano -9,2% en el primer trimestre de este año-, Cristina apuntará contra Macri por sus políticas "neoliberales" que están empobreciendo a la gente y "destruyendo el empleo y a la industria nacional".

Cristina también contrastará la promesa de Macri de terminar con la inseguridad con los hechos delictivos luctuosos que se multiplican por estos días en distintos puntos del Conurbano bonaerense. "La inseguridad crece porque la situación económica empeora, no hay equidad", braman en el cristinismo.

Algunos dirigentes que acompañan a Cristina se animan a hacer algunas cuentas rápidas y creen que conseguir el triunfo en octubre es posible. "Si hacemos un esfuerzo y sacamos en cada distritos unos puntos más respecto a la elección de 2015, ganamos con comodidad la provincia". En la primera vuelta de ese año, el por entonces candidato presidencial del FpV Daniel Scioli sacó el 37,1% contra el 32,9% de Macri, quien un mes más tarde lo derrotaría en el balotaje.



Fuente: