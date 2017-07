Cristina Kirchner planteó la necesidad de implementar la emergencia farmacológica

La precandidata a senadora por Unidad Ciudadana visitó ayer el Hospital Materno Infantil de La Matanza. Profesionales de la salud le comentaron las problemáticas generadas por el incremento de precios generalizado de los medicamentos. Al respecto la expresidenta resaltó la necesidad de implementar la emergencia farmacológica ya que "no se puede mantener este nivel de incrementos en los costos de los medicamentos que le está desorganizando la vida a la gente". También cuestionó las obras inconclusas en dos hospitales de ese distrito. "Me da tristeza que estén paradas las obras de dos hospitales que solo les faltaba el 20 por ciento para finalizarlo", señaló.

La precandidata a senadora por Unidad Ciudadana, en la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner visitó ayer al mediodía, junto el precandidato a senador nacional Jorge Taiana, el Hospital Materno Infantil Dra. Teresa Germani, en La Matanza, donde señaló que no terminar las obras "es de cavernícolas".

En el encuentro con los trabajadores de la salud, durante el cual la expresidenta estuvo acompañada por la intendenta local, Verónica Magario, aquellos le expresaron su preocupación por la crisis que atraviesa el sector sanitario, según un comunicado de prensa partidario.

Durante el encuentro "también comentaron las problemáticas causadas por el incremento de precios generalizado de los medicamentos". Según los profesionales "el promedio de aumentos alcanzó el 200 por ciento", agrega el comunicado.

La precandidata y expresidenta resaltó la necesidad de implementar la "emergencia farmacológica" ya que "no se puede mantener este nivel de incrementos en los costos de los medicamentos que le está desorganizando la vida a la gente".

A su vez, hizo referencia a la parálisis de las obras en dos hospitales de La Matanza: "me da tristeza que estén paradas las obras de dos hospitales que solo les faltaba el 20 por ciento para finalizarlo". En este sentido, agregó: "esto no lo digo desde un posicionamiento político, sino que me parece que no terminar esas obras es de cavernícolas".

Por otra parte, la expresidenta destacó la baja en la mortalidad infantil durante el anterior gobierno a menos de dos dígitos: "Significa un esfuerzo enorme de todo el sistema de salud".

Antes de concluir el encuentro, Cristina Kirchner agradeció a "todo el personal de salud de la provincia por la dedicación y el esfuerzo que ponen todos los días en su trabajo".

Estuvieron presentes en la visita al hospital junto a Cristina, el precandidato a senador nacional Jorge Taiana, la intendenta Magario y el precandidato a diputado nacional Fernando Espinoza.

Al respecto, Magario consideró: "esta visita de Cristina nos ayuda a visibilizar nuestro reclamo por más salud en La Matanza" para que "de una vez se terminen las obras en los hospitales Favaloro y Néstor Kirchner, que son fundamentales para nuestros vecinos".

La jefa comunal peronista sostuvo: "la insensibilidad de los gobiernos de la Nación y de la Provincia con los que más necesitan es impensada porque los recortes presupuestarios más grandes se han hecho en salud y en educación. Los trabajadores y los humildes están pagando el ajuste que beneficia a los que más tienen", concluyó a través de un comunicado.