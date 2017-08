El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 31 agosto 2017 Cristina: en las PASO "dos de cada tres argentinos votaron contra el gobierno" Al hablar en un acto en La Plata, la expresidenta consideró que las primarias del 13 de agosto fueron "un plebiscito contra el ajuste". Respecto al escrutinio que terminó confirmando su triunfo frente a Cambiemos, cuestionó: "es la primera vez que un acta de escrutinio definitivo da como ganador a quién daba como perdedor el escrutinio provisorio".

La candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, única oradora del acto de relanzamiento de la campaña para las elecciones de octubre realizado en el micro estadio Atenas de La Plata, pronunció un extenso discurso con ejes en el resultado del escrutinio definitivo; la desaparición de Santiago Maldonado y el rol de la Gendarmería; las políticas económicas del Gobierno y el rol que debería asumir la oposición.

Mientras los militantes y dirigentes que colmaron el club la arengaban al grito de: "Cristina Senadora", ocuparon el escenario los intendentes bonaerenses K, los candidatos a diputados nacionales por Unidad Ciudadana, el segundo candidato a senador, Jorge Taiana; el presidente del PJ bonaerense en uso de licencia, Fernando Espinoza, y el camporista Wado De Pedro, entre otros.

Apenas pasadas las 18, la expresidenta subió al escenario y arrancó su discurso refiriéndose en primer lugar al resultado del escrutinio de las PASO : "es la primera vez que un acta de escrutinio definitivo da como ganador a quién daba como perdedor el escrutinio provisorio".

Además, consideró que las PASO fueron "un plebiscito contra el ajuste", y remarcó que "dos de cada tres argentinos votaron contra el Gobierno nacional".

"Ahora tenemos claro porqué con tanto ahínco, a contramano del mundo, querían el voto electrónico es muy claro porque querían el voto electrónico", sugirió la expresidenta.

En ese contexto, adelantó que Unidad Ciudadana reclamará una "auditoria completa del software" del sistema informático que se utiliza para el escrutinio.

"Ese domingo 13 primero dijeron que ganaron, después que empataron ¿Qué esto de que se empata? Esto no es un partido de fútbol. Las elecciones se gana o se pierden. Después dijeron ganaron pero por un puñado de votos", sostuvo.

"Por un puñado de votos gobiernan el país, porque parece que hubieran ganado el balotaje por veinte puntos por la forma en que gobiernan", ironizó y pidió el acompañamiento de los votantes en octubre porque "por un puñado de votos se decide también el tercer senador por la provincia, si es Gladys González o Jorge Taiana".

La expresidenta también cuestionó el festejo del domingo de las PASO, encabezado por el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia VIdal, en medio del lento escrutinio en la provincia de Buenos Aires, que la candidata contrastó con la actitud asumida por el expresidente Néstor Kirchner cuando fue derrotado en las legislativas de 2009 por Francisco De Narváez.

"Néstor salió poniendo la cara a reconocer que había perdido. El presidente más exitoso que tuvo la democracia argentina. Le ganó un dirigente que no sé dónde está, con paradero desconocido", sostuvo.

"Todo esto que pasó debe llevarnos a analizar como dirigentes políticos con responsabilidades institucionales qué diferente tratamiento se hacen de las cosas. Se imaginan por un instante si hubiéramos hecho cuando Néstor fue candidato", azuzó Cristina.



SANTIAGO MALDONADO



Tras mostrar la foto de Santiago Maldonado se refirió a su desaparición como "lo más grave" que sucedió en el país desde la asunción de Mauricio Macri a la Presidencia y agregó: "la Gendarmería que tenemos hoy es la misma Gendarmería que estaba hasta el 2015. ¿Qué es lo que cambió? Lo que cambió es los que dan las órdenes", sostuvo la expresidenta y sentenció: "y los militares reciben órdenes" .

La expresidenta criticó duramente también las medidas económicas adoptadas por el presidente Mauricio Macri, sobre todo por los niveles de endeudamiento y las subas de tarifas.

"Si no hay consumo, no hay trabajo, si las cosas todos los días aumentan, con que vamos a pagar la deuda, con más deuda. Esta historia ya la ví, con distintas frases como 'hay que pasar el invierno', de Álvaro Alsoragay", dijo Cristina quien, por primera vez en mucho tiempo, leyó sus apuntes al hablar.

La expresidenta se refirió también a la oposición y el rol que debe desempeñar en este nuevo tramo de campaña.

"En esta elección además de decirle no al ajuste se definió un modelo de oposición y esto no significa despreciar a ningún ciudadano o ciudadana que votó otra opción de oposición, sino ver a quién puede tener la representación para ponerle freno", sostuvo Cristina.

"Unidad Ciudadana no tenemos afiches, carteles, espacios publicitarios, no tenemos recursos sin medios es más casi les diría , porque uno puede no tener espacio para los medios pero por lo menos que los medios no hablen en contra nuestro todo el tiempo", pidió.

Acto seguido, Cristina criticó a la gobernadora Vidal, al observar que sin ser candidata tuvo una fuerte presencia mediática antes de las PASO,

"En un momento me plantee si era posible en épocas de las pos verdad si era posible ganar una elección sin pisar un set de televisión y lo hicimos", celebró Cristina explicando que no tenía nada contra la industria televisiva, pero alertando que "el problema es considerar a la política como un espectáculo".

"Todos hablaron de ponerle un límite (al Gobierno), entonces creo que la oposición tiene la obligación de acordar una oposición que ponga límites en serio en temas de importantes como trabajo, alimentación, tarifas, endeudamiento", sostuvo, haciendo una vez más un llamado a la "unidad de la oposición".

"Ganamos en agosto y podemos ganar en octubre, pero sin exitismo, que es mal consejero, el exitismo es el padre de las derrota", declaró.

Esta vez, los peronistas pudieron darse el gusto de volver a cantar la "marcha" en un acto de Cristina.

Fue en el cierre del acto, mientras la expresidenta saludaba y recibía cartas de los militantes que llegaron de distintos puntos del conurbano.



