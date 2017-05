Cristina llamó a "la unidad del peronismo" de cara a las PASO

La ex presidenta Cristina Kirchner dejó abierta la puerta a una candidatura para las elecciones de octubre condicionándola a la "unidad" del peronismo. Ante intendentes en el Instituto Patria pidió construir un proyecto "generoso y amplio" junto al espacio que impulsa al ex ministro del Interior Florencio Randazzo.

Cristina se mostró dispuesta a ser candidata "si es necesario" para la victoria del PJ en octubre, aunque aclaró que la "unidad" del justicialismo es "con todos", por lo que abrió el juego a conformar una lista de unidad con el randazzismo y evitar la interna en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del mes de agosto.

La ex mandataria congregó a 20 jefes en Rodríguez Peña 80 con el objetivo de rediseñar la estrategia electoral del Frente para la Victoria.

"No es Cristina o Randazzo, sino todos juntos", sostuvo la ex mandataria, según trascendió, además de aclarar que también podría no ser candidata "si no es" lo adecuado para el armado electoral del PJ, pese a que muchos de los intendentes le plantearon que debía presentarse a los comicios.

Asimismo, los asistentes se mostraron dispuestos a "ceder lugares" de las listas seccionales al randazzismo, en un intento de forzar la unidad para enfrentar a Cambiemos en octubre.

Acompañada por intendentes cercanos como Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mario Secco (Ensenada), la ex mandataria abrió la reunión e hizo una exposición sobre la "situación del país" y su viaje a Europa.

Tras el encuentro, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, advirtió que "hay una situación" económica que "se agrava y se niega permanentemente desde el presidente (Mauricio) Macri hasta todos su ministros y la gobernadora (María Eugenia Vidal)".

El próximo paso será reunirse esta misma semana con Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo) y Ariel Sujarchuk (Escobar), entre otros.

De la cumbre participaron también los jefes comunales Patricio Mussi (Berazategui), Francisco Durañona (San Antonio de Areco), Juan Ustarroz (Mercedes), Walter Festa (Moreno), Pablo Zurro (Pehuajó), Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento), Mauro Poletti (Ramallo), Hernán Ralinqueo (25 de Mayo), Hernán Y Zurieta (Punta Indio), Juan Gasparini (Roque Pérez) y Osvaldo Cáffaro (Zárate), entre otros.