El Patagónico | País/Mundo - 06 mayo 2017 Cristina partió a rumbo a Grecia, primer destino de su gira por Europa

Tras ser habilitada a viajar la expresidente Cristina de Kirchner partió a Europa donde realizará una gira por dos países. Llegó al aeropuerto de Ezeiza minutos antes de las 12 del mediodía, donde era esperada por un grupo de militantes kirchneristas y de la agrupación La Cámpora.

En la víspera Cristina quedó finalmente habilitada a viajar rumbo a Europa luego de haber depositado la caución real de 150 mil pesos que fijó como condición el juez federal Claudio Bonadio, aunque finalmente anticipó su regreso y no irá a Londres.

Según indicó la exmandataria en una presentación ante sindicalistas en la sede de Sadop, la decisión de acortar su estadía en el Viejo Continente se debe al fallo de la Corte Suprema de Justicia que habilitó el 2x1 en el cómputo de las condenas de represores de la última dictadura militar.

"He decidido que le capítulo inglés no lo voy a hacer porque serían dos semanas afuera... Y producto de lo que paso ayer (por el jueves) en la Argentina considero que tengo que estar ayudando en esto, que es una tarea fundamental", indicó.

Y agregó: "Lo decido porque siento que allá arriba alguien me está diciendo: ´Quedate, venite, no estés tanto tiempo afuera...´ Ya va a haber tiempo para volver a arreglar con la Universidad de Oxford".

Al tener sus cuentas bancarias congeladas, el depósito de la caución lo hizo el diputado nacional del Frente para la Victoria Héctor Recalde ante el juez Bonadio, quien había procesado a la exmandataria como "jefa" de una asociación ilícita en la causa Los Sauces.

Tras ser autorizada, la expresidenta publicó en las redes sociales su agenda de viaje, el que finalmente acortó a una semana, ya que no irá al Reino Unido y regresará en el fin de semana del 14 y 15 de mayo.

Fuente: