Cristina pidió un voto "fuerte y claro" contra el Gobierno

La precandidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana, Cristina de Kirchner llamó este jueves a votar el domingo en las PASO para que el gobierno "cambie el rumbo económico" en el acto de cierre de campaña que tuvo lugar en el partido de La Matanza. Allí pidió un voto "fuerte y claro" contra Cambiemos.

"La gente no está nerviosa por las elecciones o por el dólar, está nerviosa porque no llega a fin de mes", lanzó la candidata de Unidad Ciudadana, en esa línea dijo que no debería preocupar el ejercicio democrático del voto.

"Todos los candidatos y las candidatas me recuerdan mi nombre todos los días como un rezo", disparó contra sus competidores. "La gente tiene una imperiosa necesidad de ser escuchada", dijo sobre el tono que llevó adelante en la campaña.

Además, realizó fuertes críticas hacia la gestión de Cambiemos en relación a la marcha de la economía. "El Gobierno no tiene una clara noción de lo que está pasando", explicó.

"Miren lo que está pasando con lo que decían que era el mejor ministro de Educación del mundo, lo tiene que esconder porque cada vez que abre la boca dice una pavada. Era evidente que no era el mejor ministro de Educación de la historia", expresó sobre su contricante el primer precandidato a senador por Cambiemos en la provicnia de Buenos Aires Esteban Bullrich. En tanto, sobre la gobernadora María Eugenía Vidal expresó: "debió abandonar su gestión como gobernadora para sumarse a la campaña y trajinar por todos los estudios de TV habidos y por haber".

La expresidente también contó que que se comunicó el pasado domingo con el hermano de Santiago Maldonado, el joven que desapareció en Chubut, y reclamó al Gobierno que "aclare la situación" y que "aparezca con vida".

"Les juro por la memoria de lo que más quiero que nunca pensé que iba a tener que volver a escuchar el testimonio doloroso de familiares sobre un joven que fue desaparecido luego de una represión conducida por fuerzas de seguridad nacional y un importantísimo funcionario del Ministerio de Seguridad del Gobierno Nacional", cuestionó la exmandataria en alusión al jefe de Gabinete, Pablo Noceti.

Cristina dijo que en el diálogo que mantuvo el domingo pasado con el hermano y la cuñada de Maldonado, Sergio y Andrea, le corrió "frío por la espalda", ya que "ahí ya no es el dolor de alguien que perdió el trabajo o que no tiene para comer" sino que "aparece otros sentimientos: miedo y temor".

"Eso es algo que nunca pensé que iban a volver a sentir los argentinos", sostuvo la líder de Unidad Ciudadana. Y, acto seguido, reclamó: "Sin adjetivaciones y sin descalificaciones, por la Argentina, por nuestros hijos y nietos el Gobierno debe aclarar la situación y que aparezca con vida Santiago.

Por último, dejó un mensaje para el próximo domingo. "Quiero hablarles a los que van a emitir su voto el domingo, quiero que piensen en los millones que están mal. Está es una elección parlamentaria. El momento es hoy y es la oportunidad para emitir opinión y junto a la opinión el voto y todos sabemos cuál es el voto más directo que va a entender el Gobierno para cambiar el rumbo económico", dijo

"El domingo por la tarde, seamos humildes, tengamos humildad y responsabilidad. Que los votos que depositemos en las urnas el domingo sean votos constructivos, no votos de odio, que sean votos de esperanza y futuro", concluyó.

El lugar en el que Cristina cerró su campaña se trata de un predio ubicado en el kilómetro 32,5 de la ruta 3, en la localidad de González Catán, sobre el que, en principio, se informó erróneamente que pertenecía a la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) pero que en verdad corresponde a un terreno en el que el municipio construyó un edificio para crear una universidad, que aún no fue puesta en marcha.

En tanto, la ex mandataria y los principales dirigentes de ese frente esperarán los resultados de las PASO del domingo en el estadio Julio Humberto Grondona, del club Arsenal de Sarandí.

Algunos grupos kirchneristas esperan que se les habilite el ingreso al estadio de fútbol en el caso de que Unidad Ciudadana, con la precandidatura de Cristina Fernández de Kirchner, resulte el espacio más votado en las PASO, aunque, por el momento, descartaron desde la organización la posibilidad de sumar la participación de la militancia.