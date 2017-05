El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 21 mayo 2017 Cristina recibirá a intendentes "leales" para rediseñar la estrategia electoral Molesta con los intendentes que forzaron las negociaciones del armado de listas negándose a asistir a un acto del FpV donde estaban Boudou y D'Elia, la ex presidenta comenzará a tener un rol protagónico como conductora.

La ex presidenta Cristina Kirchner recibirá el próximo martes en el Instituto Patria al grupo de intendentes bonaerenses que son "leales" al Frente para la Victoria (FpV) para reorganizar el espacio y rediseñar la estrategia electoral tras el reclamo de algunos jefes comunales de "tener un mayor protagonismo en el armado de listas" que provocó la división del PJ bonaerense.

A una semana de que el espacio que contenía a dirigentes de La Cámpora e intendentes peronistas (que adhieren al grupo Esmeralda o al grupo Fénix) evidenciara distanciamientos, Cristina Kirchner se reunirá con los jefes comunales bonaerenses K, según confirmaron a Télam fuentes del Instituto Patria, quienes reconocieron que para el kirchnerismo los alcaldes justicialistas se dividieron en "leales" y "rebeldes".

Molesta con los intendentes que forzaron las negociaciones del armado de listas negándose a asistir a un acto del FpV donde estaban Amado Boudou y Luis D'Elia, la ex presidenta comenzará a tener "un rol protagónico como conductora", de acuerdo a lo que le dijo a esta agencia el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi quien anticipó que la primera actividad, en ese sentido, será esta reunión con jefes comunales.

Junto al intendente de Ensenada, Mario Secco, Ferraresi se reunió con Cristina Kirchner el jueves pasado y ambos fueron designados por la ex mandataria para "trabajar por la unidad del campo popular", por lo que ambos serán los operadores K e interlocutores con sus pares.

En la lista de invitados para el martes figuran los intendentes: Patricio Mussi (Berazategui), Juan Ustarroz (Mercedes), Verónica Magario (La Matanza), Walter Festa (Moreno), Francisco Durañona (Areco), entre otros. Todos integrantes del núcleo duro del kirchnerismo.

También se podrían sumar los intendentes justicialistas con una larga trayectoria como Alberto Descalzo (Ituzaingó) y Julio Pereyra (Florencio Varela) y el titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, quienes tampoco fueron al acto en el Suterh pero no fueron los que alzaron su voz y se opusieron a participar.

La reunión de Cristina con intendentes afines será la primera de una serie de actividades en estos últimos 40 días antes del cierre de listas el 24 de junio.

Algunos dirigentes cercanos a la ex mandataria creen que "en unas semanas se reunirá con los intendentes rebeldes".

Los ausentes en la primera reunión, y considerados entonces "díscolos" serían Gustavo Menéndez (Merlo), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ariel Sujarchuk (Escobar), Santiago Maggiotti (Navarro), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Gray (Esteban Echeverria) y Mariano Cascallares (Almirante Brown).



Fuente: