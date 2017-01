El Patagónico | Regionales | PETROLEO - 12 enero 2017 Críticas al gobernador de Neuquén Mario Das Neves criticó ayer duramente a su par neuquino, Omar Gutiérrez, de quien dijo que “más que un gobernador de la Patagonia parece un gobernador de la Pampa Húmeda”. Acotó que "cuando estuvimos debatiendo para lograr diferenciar el Impuesto a las Ganancias, él me dice: ‘eso también nos corresponde a los neuquinos’. ¿Cómo vos no sos patagónico o te diste cuenta ahora?”.

“Pereyra se apuró”, sentenció ayer Mario Das Neves al referirse al acuerdo que el martes el Sindicato de Petróleo y Gas privado de Neuquén firmó con el Gobierno nacional para permitir la flexibilización laboral en la explotación del yacimiento Vaca Muerta.

El gobernador no escatimó críticas al senador y gremialista de Neuquén, y tampoco a su par de esa provincia, Omar Gutiérrez, quien avaló el acuerdo. “Yo voy a contar una cosa, que seguramente en Neuquén cuando se sepa no le va a gustar al gobernador, pero yo soy duro porque se lo digo en la cara: más que un gobernador de la Patagonia parece un gobernador de la Pampa Húmeda porque cuando estuvimos debatiendo con todos los gobernadores para lograr diferenciar el Impuesto a las Ganancias, el 22% más, él, que estaba al lado mío, me dice: ‘eso también nos corresponde a los neuquinos’. ¿Cómo vos no sos patagónico, o te diste cuenta ahora?", señaló.

Das Neves destacó la buena relación que Chubut tiene con Río Negro y Neuquén, pero advirtió que es necesario “primero tener en claro los objetivos que vamos a pelear”. Además, dijo que el acuerdo de flexibilización que se aprobó en Neuquén se hizo “sin consultar a las asambleas. Hoy a esta hora en Neuquén hay desconcierto grande. Pereyra arregló por la suya y se va de viaje. Acá me consta que tanto (Jorge) Avila como (José) Llugdar este tema lo hablaron con su gente porque todo el mundo tiene que ceder por lo menos en esta etapa de transición".

En el mismo sentido, el mandatario advirtió que este esquema no puede ser tenido en cuenta para otros gremios, tal como insinuó el presidente Mauricio Macri.

"Una cosa es el petrolero que por una cosa, por su esfuerzo y su trabajo, puedan hacer un achique a su trabajo. Otra muy distinta es si ese esquema, como lo dijo ayer el Presidente, quiere llevarlo a todos los gremios. Va a tener un problema porque la mayoría de los gremios está en una situación difícil”, señaló.



