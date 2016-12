Cruce entre Gianinna Maradona y Karina La Princesita por sus hijos

La Princesita Karina sorprendió en la noche del martes con un mensaje en Twitter dirigido directamente a Gianinna Maradona, ex de Sergio "el Kun" Agüero.

El problema, aparentemente, tuvo que ver con algún roce entre Benjamín (el hijo de Gianinna y el futbolista, de 7 años) y Sol, la hija que la cantante tuvo con El Polaco.

"Si tenés algo para decir de mi hija (se refiere a Sol, de ocho años, fruto de su relación con El Polaco) me llamás y me lo decís a mí. ¡Me puedo bancar que a mí me ensucies como quieras pero con mi hija no te metas! ¿Llamar a un abogado inventando un problema entre chicos que no existió? ¡Con mi hija no!", comentó.

Más detalles en RatingCero.com