El Patagónico | Deportes - 10 abril 2017 Crusitta se quedó con toda la gloria en el TR Series

El piloto Gastón Crusitta (Chevrolet) se impuso ayer en la final del TR Series que se corrió sobre 18 giros en el autódromo de Salta. El vencedor tuvo como escoltas a Gastón Pacioni, también con Chevrolet, y a Fabrico Persia (Fiat).

Crusitta salió decidido a mantener un ritmo veloz que le permita manejar los tiempos de la carrera. Detrás de él, Pacioni intento de inmediato mantenerse cerca del líder intentando alejarse de Fabricio Persia que asomaba como la firme amenaza para meterse entre los integrantes del SDE Competición.

A diferencia de los días previos, el domingo amaneció nublado, fresco y por momentos con una mínima llovizna que le daba otro contexto a la carrera.

Apenas se habían cumplido dos vueltas de carrera cuando el auto de seguridad neutralizó la competencia producto del despiste de Mauricio Constante. Una vuelta más tarde la competencia se relanzó marcando nuevamente la superioridad de Crusitta que rápidamente se aseguró la primera colocación.

Atrás Marcos Urtubey confirmaba su avance. Largando desde la posición 11 ya se encontraba en la sexta ubicación peleando con Sergio Guarnaccia. Franco De Benedictis junto a Nicolás Cazal asomaban atrás buscando subir en el clasificador.

La competencia entró en un claro dominio de Crusitta quien acercándose a la mitad de carrera ya había confirmado una diferencia de dos segundos y medio a su favor. En la segunda posición, Pacioni se distanciaba de Persia.

Detrás de los punteros el pelotón se mantenía en varias luchas. De Benedictis debía defenderse de Cazal que a su vez contenía los ataques de Urtubey.

En la vuelta 10 apareció la bandera negra marcando la exclusión del auto 29 que pertenece a Bruno Boccanera hasta ese momento puntero del campeonato. Esta situación se dio por el toque al auto de Juan Cruz Acosta.

La segunda parte de la competencia se mostraba como un calco de la primera mitad. El dominio de Crusitta parecía no terminar y la diferencia a su favor le permitía girar con cierto grado de tranquilidad. La lucha que se deba por la segunda colocación le abría un margen muy amplio para tomar los recaudos necesarios en una pista que empezaba a humedecerse.

La vuelta 15 comenzó complicada para Urtubey que se puso de costado en la entrada a la recta principal al igual que De Benedictis. Al llegar a la curva uno el salteño perdió la línea de marcha yéndose afuera perdiendo contacto con el pelotón de punta.

La última vuelta lo encontró a Crusitta lejos del resto del pelotón mientras que Pacioni ya no podía seguir aguantando los ataques de Persia que no renunció nunca a buscar la segunda posición. Al final Pacioni pudo mantener la segunda posición y Persia debió conformarse con la tercera colocación.



PANORAMA - 18 VUELTAS



1° Gastón Crusitta Chevrolet 26:51.091

2° Gastón Pacioni Chevrolet a 6,096

3° Fabricio Persia Fiat a 6,837

4° Nicolás Cazal Toyota a 7,292

5° Franco De Benedictis Mercedes a 9,005

6° Sergio Guarnaccia Ford a 9,794

7° Mauricio Chiaverano Fiat a 10,433

8° Gonzalo Fernández Volkswagen a 11,304

9° Giovanni Elizalde Chevrolet a 11,481

10° Leonardo Palotini Mercedes a 11,962



Fuente: