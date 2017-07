El Patagónico | Deportes | AUTOMOVILISMO - 24 julio 2017 Crusitta triunfó por tercera vez en el año en la Top Race Series El piloto de Lomas de Zamora alcanzó su tercera victoria en la temporada 2017 en el autódromo de Concordia y sumó los puntos necesarios para seguir en la cima del campeonato. Bruno Boccanera y Gastón Pacioni fueron sus escoltas.

La Top Race Series cerró la 7º fecha de la temporada 2017 el autódromo Ciudad de Concordia, Entre Ríos con una gran convocatoria de público y un cielo nublado que no evitó disfrutar de una carrera peleada, que terminó con "pace-car" y en la que Gastón Crusitta con el Chevrolet Cruze del SDE Competición logró la victoria, tercera en el año, que además le permitió sumar los puntos necesarios para continuar en la cima del campeonato.

El piloto de Lomas de Zamora no cometió errores y desde que se apagó el semáforo agarró la punta de la competencia con un buen ritmo en el auto aguantando por momentos los embates de Bruno Boccanera, quien lo buscó por todos lados con el Fiat del Octanos Competición en un mano a mano imperdible no solamente en la pista sino también en el torneo. Con un manejo prolijo y gracias a la buena herramienta que le entregó el equipo de Santiago del Estero, "El Gato" defendió el liderazgo y aprovechó sobre las últimas vueltas el ingreso del auto de seguridad para enfriar los neumáticos y llegar sin problemas a la bandera a cuadros.

Bruno Boccanera con el Línea fue pensante y a pesar de que intentó superar a Crusitta, se conformó con el segundo puesto para quedarse con su segundo podio consecutivo en la categoría y sumar para el campeonato. Con este resultado el representante de Nicanor Otamendi se convirtió en el nuevo segundo en la tabla anual.

A todo esto, Gastón Pacioni tuvo una lucha interesante con Franco De Benedictis quien llegó a estar tercero, se retrasó y buscó la recuperación pero se encontró con un Pacioni que defendió el puesto para concretar su regreso al podio y cerrar el "1-3" de la estructura que dirige Raúl Trungelliti (h).

De Benedictis con el Mercedes Benz del ABH Sport cruzó la línea de sentencia en la cuarta posición y Mauricio Chiaverano con el Fiat Línea del Octanos en la quinta. Juan Cruz Acosta, Peter Olaz, Marcos Urtubey, Leonardo Palotini y Fabricio Persia, quien tuvo un fin de semana algo complicado, fueron los encargados de completar los diez primeros lugares.

El campeonato de la Top Race Series finalizada la 7° fecha quedó con Gastón Crusitta con 140 puntos, el nuevo segundo es Bruno Boccanera 127, tercero Fabricio Persia 108, cuarto Gastón Pacioni 91, quinto Nicolás Cazal 58, sexto Peter Olaz 54, séptimo Sergio Guarnaccia 52, octavo Franco De Benedictis 47, noveno Mauricio Chiaverano 44 y décimo Lucas González 41.

La próxima fecha para la categoría será el 20 de Agosto en el Autódromo de Rosario.



PANORAMA - 14 VUELTAS



1° Gastón Crusitta Chevrolet 30:34.960

2° Bruno Boccanera Fiat a 1,127

3° Gastón Pacioni Chevrolet a 2,065

4° Franco De Benedictis Mercedes Benz a 3,143

5° Mauricio Chiaverano Fiat a 4,084

6° Juan Cruz Acosta Merecedes Benz a 4,886

7° Marcos Urtubey Mercedes Benz a 7,409

8° Leonardo Paoltini Mercedes Benz a 8,211

9° Peter Olaz Mercedes Benz a 8,870

10° Fabricio Persia Fiat a 9,019



DESDE BOXES



"Se trabajó mucho para conseguir este resultado. Necesitábamos sumar y es muy bueno estar en el podio junto a dos de los mejores pilotos de la categoría. Las ilusiones en el campeonato no se pierden. Sabemos que ellos están un paso más arriba del resto y por eso hay que seguir así y no bajar los brazos como hacemos siempre. Hay que continuar por este camino", analizó Gastón Pacioni tercero en la final.



"Contentos por volver a sumar. Es muy importante el haber conseguido dos podios consecutivos. Es un envión anímico para afrontar lo que queda del campeonato. El fin de semana fue muy positivo. Contamos con un gran auto y es mérito del gran equipo que tengo que me entregan una gran herramienta. Sólo hay que aprovecharlo y llevar el auto lo más rápido posible sin cometer errores. Esperemos seguir por esta senda y llegar a fin de año con la posibilidad de pelear por el título", sostuvo Bruno Boccanera segundo de la carrera.



"Una lástima terminar con auto de seguridad. Lo importante es que sumamos fuerte para seguir adelante en el campeonato y pudimos revertir el error que tuvimos en San Juan en donde perdimos un podio. Se viene una definición apasionante por el campeonato. De aquí en más no hay que pararse y no perder terreno. Por suerte se nos dio otra vez la victoria pero falta mucho todavía y puede pasar cualquier cosa", comentó Gastón Crusitta el ganador del fin de semana.



