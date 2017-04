Cuando egresen los 80 aspirantes a policía serán destinados a Comodoro

El jefe de la Policía de Chubut, Luis Avilés, junto a sus directores y plana mayor, les dio la bienvenida ayer a los 80 aspirantes a agentes de policías que iniciaron el curso básico en marzo y que egresarían el 3 de diciembre. Todos en su totalidad se volcarán a la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia una vez egresados.En su mayoría cuentan con dos años de residencia en la ciudad, según el instructor Juan José Ale "para saber de quién se trata". Este año fue record en preinscripciones, con un total de 178, de los cuales 98 quedaron afuera de la lista de aspirantes por no estar aptos médica o psicológicamente."Este año las horas de práctica policial se aumentaron a 126, además de defensa personal", contó el instructor de los aspirantes. Incluso se le sumó un nuevo taller a la enseñanza, la de Práctica Procesal Penal que dicta el funcionario de Fiscalía, Cristian Olazabal, quien refuerza así los conceptos que los aspirantes van adquiriendo en la materia de derecho penal que expone la fiscal Camila Banfi desde hace años.SEGUNDA ANIVEL NACIONALEn ese sentido el jefe de Policía, Luis Avilés, le comentó a El Patagónico que ya desde el año pasado la Policía adecuó las plantillas curriculares a un plan de estudio internacional y nacional."Se contrató un grupo de especialistas porque en el espacio curricular hay lineamientos que no solo son los que baja el Ministerio de Educación sino que desde Nación convocaron a nuestra gente a un congreso a nivel nacional. Luego, en la segunda etapa verificaron cuál era el nivel de la Policía de la Provincia del Chubut en cuanto a la preparación de sus filas y felizmente pudimos saber que estamos segundos a nivel nacional".Ese logro llevó al comisario mayor Gustavo Moreno, director de Institutos Policiales de la Policía, a ser miembro consultor de ese foro, "que no solo tiene que ver con el posicionamiento nacional que nosotros veníamos pregonando desde que nos hicimos cargo de la jefatura, sino también con un montón de posibilidades que se nos ofrece a la institución en materia de capacitación y las necesidades propias del establecimiento educativo" dijo Avilés.Ayer el jefe de Policía se refirió también al servicio de los uniformados durante el temporal que azotó a la ciudad. "Los acontecimientos que nunca se han dado merecen tener una preparación extra del policía, el alto sentido de servicio, humildad y compromiso y solidaridad con el compañero" dijo.NECESIDADESCONTRAPUESTASAdemás, sobre los turnos divididos en cuartos, Avilés dijo que la propuesta salió de la Jefatura de Policía "porque el comisario general Ale así lo había dicho y hay que hacer honor a la palabra empeñada, pero más allá de eso hay que salir a ver la realidad del policía" sostuvo."El desmembramiento del policía con su familia trae otras consecuencias. En Comodoro aún falta hacer el examen de la conducción. Nosotros tenemos que contraponer las necesidades operativas porque hay una contraposición de intereses con lo que nos pide y nos exige la sociedad y que le exige al Gobierno, y después nosotros poder responderles a los individuos, como compañero y como persona", señaló.Frente al aumento salarial -otro de los reclamos de las filas policiales canalizados a través del Consejo de Bienestar-, el jefe de Policía confirmó que hasta ahora no se llegó a un acuerdo. Comentó que el ofrecimiento del gobierno fue de un aumento del 19,3 por ciento que llevaría el haber del agente de zona norte de Comando a 19.400 pesos, y en zona sur a unos 22 mil pesos para el recién ingresado, replicándose en escalas superiores."No pudimos acercar las posiciones", dijo Avilés, quien sin embargo considera que el aumento "es necesario. El gobernador lo ha dicho públicamente, de hacer un esfuerzo para el salario del policía. Yo soy optimista de que en la próxima reunión –la semana próxima- vamos a llegar a un acuerdo".Frente a la inseguridad en la zona del barrio Juan XXIII y zonas afectadas por el barro, Avilés reconoció que el apoyo de Gendarmería trajo "un gran alivio", pero que de todas maneras "sí se dieron casos de delitos. En materia de seguridad , todos los medios que se pongan siempre son pocos porque hay gente que se aprovecha de la desgracia del vecino".En cuanto al retiro del personal de Gendarmería para ser enviado a la provincia Santa Cruz, Avilés dijo que se traerán refuerzos policiales de Rawson, Trelew y Puerto Madryn.