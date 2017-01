El Patagónico | Deportes - 17 enero 2017 "Cuando este equipo corre se hace muy peligroso", dijo Diego Romero "Cuando jugamos mal ofensivamente, perdemos energía defensiva. Y eso, a mi entender, se está notando. Hoy por momentos jugamos mal ofensivamente, pero defendimos mucho, corrimos más", afirmó el basquetbolista de 34 años. El "mens sana" afrontará una gira de tres partidos por la segunda fase de la Liga Nacional: Peñarol, Quilmes y Bahía Basket.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia comenzó el año con un durísimo triunfo como local al derrotar la noche del domingo a Regatas Corrientes por 84-80.

De esa manera, el elenco que dirige Gonzalo García se afirma en el cuarto lugar de la Conferencia Sur de la Liga Nacional de Básquetbol.

Al término del partido, El Patagónico conversó con el pivote Diego Romero, autor de 8 puntos y en donde también fue importante su juego en defensa. El jugador de 34 años dejó varios análisis interesantes sobre la actualidad del equipo que se prepara para una gira que comprenderá tres partidos: Peñarol, Quilmes y luego Bahía Basket.



- Pudieron ganar un partido clave, que por momentos parecía que se escapaba, ¿cómo lo viste?

Sí, seguro. Pudimos revertir un partido que para nosotros era importante. Muchas veces cuando nos sacaban 10 o 12 de ventaja, se nos complicaba y no volvíamos. Nos pasó en el Súper 4, como que nos caímos. Hoy en el momento en el que estábamos mal, que nos podíamos haber caído, nos juntamos y salimos adelante. Y eso es bueno, porque es algo que el equipo necesitaba demostrar que podía hacer. Y lo hizo contra un gran equipo, uno de los mejores de la zona Norte.



- Por momentos juegan un gran básquet en ambos costados y luego entran en baches, se desconcentran y no logran funcionar. ¿A qué se lo atribuís?

Si supiera, no tendríamos ese problema (risas). Para mí pasa por un tema ofensivo. Cuando jugamos mal ofensivamente, perdemos energía defensiva. Y eso, a mi entender, se está notando. Hoy por momentos jugamos mal ofensivamente, pero defendimos mucho, corrimos más y cuando este equipo corre se hace muy peligroso porque tiene buenos tiradores y abre la cancha. Eso fue un gran paso adelante, creo que hoy lo hicimos los últimos 15 minutos. Ahora debemos tratar de hacerlo 25 minutos el próximo juego y así ir mejorando.



- El año pasado lo terminaron bien. Pese a eso hubo cambios en el equipo, como la llegada de Eloy Vargas, ¿qué pensas sobre esto?

Es difícil. Con los extranjeros tenemos muy buena relación y cuando un compañero se va, es un poco responsabilidad de todos. Tuvimos la suerte de que vino "Pitu" (Juan Manuel Rivero) que es nacional y eso siempre suma. Eloy habla español y pasó a ser un nacional más, porque es un tipo muy buena onda que apoya y va adelante. En estos dos partidos, cuando le tocó jugar, jugó y cuando le tocó estar en el banco, alentó. En mi punto de vista, los cambios son positivos y habrá que demostrarlo dentro de la cancha, que es lo importante.



- Ahora tendrán tres partidos de visitante, quizás un punto flojo de Gimnasia en la temporada. ¿Cómo lo afrontan?

Habíamos arrancado bastante bien la temporada de visitante. Después tuvimos un bajón, que también tuvo que ver un poco con las lesiones. Pero el equipo ha luchado y ha peleado muchos partidos. Se han escapado sobre el final algunos como el de Hispano y Peñarol. Siempre si perdés muchos seguido afuera, parecería que fuera el talón de Aquiles. Pero la verdad es que de visitante en esta Liga no gana cualquiera. Si llegas al final cerrado y lo peleas, es porque estás haciendo bien las cosas. Entonces hay que agregarle el plus del último minuto, cerrar bien el partido y ganarlo.

