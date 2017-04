El Patagónico | Deportes - 10 abril 2017 Cuando la catástrofe golpea de cerca

Juan Pablo Chorny y su plantel vivieron desde lejos la catástrofe que provocaron las tormentas en Comodoro Rivadavia la semana pasada, pero la sufrieron de cerca por tener entre sus filas a un jugador afectado por el desastre climático, y porque su preparador físico no pudo viajar a Córdoba debido a que su negocio estaba inundado.

"Vivimos mal el día a día. Teníamos un caso de un chico (Tomás León) que estuvo evacuado en su casa y que no quería viajar. La madre intercedió porque quería que viaje y finalmente viajó, fue titular y jugó muy bien", remarcó el entrenador de la selección M-18 de Austral.

En ese sentido, rescató: "Los chicos colaboraron con él y le dieron cosas, porque no pudo sacar nada de la casa para poder viajar. Entonces, si bien teníamos presente lo que estaba pasando, tratábamos de alejarlo de eso porque no podíamos hacer nada desde allá".

Por estos días, la reconstrucción de la ciudad tiene miles de historias, y Chorny lo comprueba desde su Mar del Plata natal cuando los chicos le envían mensajes por whatsapp. "Estoy viendo mensajes y todos están sacando tierra en la casa de algún familiar o de alguien del club. Ahora están viendo la realidad en vivo", comentó.

Al técnico le sucede algo similar, ya que su ciudad también fue azotada por un fuerte temporal. "Yo soy de Mar del Plata y me pasó lo mismo. En mi casa por suerte no entró agua, pero la calle donde vivo estaba inundada. Ahora estoy en Mar del Plata y está todo bien, pero cuando estás a la distancia sentís mucha impotencia", confesó.

Fuente: