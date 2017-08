Cuarto intermedio hasta el viernes en la audiencia preliminar por el homicidio de Leiva

El funcionario de fiscalía, Cristian Olazabal, ratificó la pieza acusatoria, en tanto que la defensora de los imputados, Viviana Barillari, solicitó la readecuación legal del caso de homicidio agravado por el uso de arma de fuego a homicidio en riña en relación a Camarda; y el sobreseimiento respecto a Brizuela. En contraposición el representante de fiscalía requirió se rechace la readecuación de la calificación legal por una menos gravosa y también se rechace el sobreseimiento de Brizuela.

Camarda por su parte declaró que participó del tiroteo donde fallece Leiva pero que Brizuela nunca estuvo en el lugar, sino que Camarda estaba con otras dos personas. Dijo ser inocente y pidió la reconstrucción del hecho para demostrarlo.

Finalmente el juez penal, Mariano Nicosia, resolvió respecto a la readecuación de la calificación jurídica solicitada por la defensa, de homicidio agravado por el uso de arma de fuego a homicidio en riña, "no puede prosperar". Recordando que es la tercera vez que Camarda declara en la causa y recién esta vez se coloca en el lugar del hecho, considerando que su declaración "no tiene sustento probatorio" y que no hay dato alguno para desvincular al imputado de la causa. Respecto del coimputado Brizuela argumentó el juez que "no se extrae de la acusación ningún dato sobre cómo ayuda a Camarda a terminar con la vida de Leiva". Disponiendo un cuarto intermedio hasta el viernes con el objeto que se readecúe la descripción fáctica de la acusación en cuanto al imputado Brizuela.

EL HECHO

La acusación fiscal sostiene que el pasado 28 de febrero de 2017, A las 7.30 horas, en un pasaje próximo a las calles Adela Small, Los Ciruelos y Gansos Verdes. Camarda, Brizuela y otra persona más aún no identificada, comenzaron a efectuar disparos con armas de fuego, desde la parte alta hacia la baja de la escalera, en dirección a la vivienda de la víctima Leiva.

Por su parte, la víctima le dijo a su mujer que sacara su hija menor por el peligro, y se dirigió al patio a encender el auto, que no arrancaba. En ese momento recibió dos disparos en su vivienda y Leiva efectuó dos hacia arriba, en dirección hacia donde se encontraban tirando Brizuela y la tercera persona no identificada. En ese instante Aldo Camarda se desplazó del grupo y se ubicó más próximo al quiosco de reja, y desde allí buscó una mejor posición para tirarle a Leiva momento en el cual uno de sus disparos le dio en la cabeza. Al verlo caer, comenzó a efectuar saltos de festejos manifestando: "¡le di! ¡Le di!".

Leiva fue trasladado al Hospital Regional donde perdió la vida, el 2 de marzo, por paro cardio-respiratorio por orificio de arma de fuego en el cráneo. Se calificó provisoriamente el ilícito como "homicidio agravado por el uso de arma de fuego", en calidad de autor para Camarda; y "homicidio agravado por el uso de arma de fuego", en calidad de partícipe primario para Brizuela. Estimándose una pretensión punitiva, en caso de ser declarados penalmente responsables, de 15 y de 13 años respectivamente.