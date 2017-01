El Patagónico | País/Mundo - 02 enero 2017 Cuba celebra por primera vez el aniversario de su Revolución sin la presencia de Castro Con un desfile militar y una fiesta popular en Cuba, hoy se dará continuidad a los festejos por un nuevo aniversario de su Revolución. Sin embargo, por primera vez la celebración no contará con la presencia física de su histórico líder, quien falleció el pasado 25 de noviembre.

Cuba comenzó a celebrar ayer el triunfo de la Revolución de hace 58 años, por primera vez sin la presencia física de su líder histórico, Fidel Castro, y con preparativos para el "desfile militar y marcha del pueblo combatiente" que hoy se realizará en La Habana, al cumplirse el 60 aniversario de la sublevación en Santiago de Cuba y del desembarco de los expedicionarios del Granma.

El diario Granma y la prensa de la isla destacaron que este es el primer aniversario sin Fidel Castro, "pero con el consenso popular mayoritario de continuar su legado e impulsar el socialismo".

El periódico recordó que con la consigna "Yo soy Fidel", millones de personas acompañaron en noviembre el cortejo fúnebre que llevó las cenizas del paradigmático revolucionario desde La Habana hasta el cementerio Santa Ifigenia de la oriental Santiago de Cuba, donde reposan en un sencillo sepulcro.

El joven maestro Frank País, fue el jefe de la sublevación de Santiago de Cuba el 30 de noviembre de 1956, en apoyo al desembarco del yate Granma, cuyos 82 tripulantes bajo el mando de Fidel "venían decididos a conquistar la independencia definitiva de la Patria".

Por su parte, el coronel Jorge Luis Velázquez, jefe de departamento del Ministerio de las FAR, ofreció por televisión pormenores acerca de lo que acontecerá en la histórica explanada habanera hoy a partir de las 7 de la mañana.

Señaló que desfilarán bloques de las escuelas militares Camilo Cienfuegos, instituciones docentes de las FAR, el Ministerio del Interior, una representación de los tres Ejércitos, la División de Tanques, Tropas Especiales, la Marina, Tropas Guardafronteras y las Milicias de Tropas Territoriales.

También marcharán grupos de los Consejos de Defensa en sus diferentes niveles, estructuras que juegan un papel esencial en la concepción de la guerra de todo el pueblo, dijo, y se incorporará el bloque de las Milicias Estudiantiles y de las Brigadas de Producción y Defensa.

Por una plaza ya engalanada con banderas e imágenes gigantes que recogen la historia de la Revolución, el pueblo y las FAR, también desfilarán los jóvenes cubanos, a quienes se dedica especialmente la marcha.

Lisandra Montero, jefa del Departamento Ideológico del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), dijo que desde horas de la madrugada los participantes estarán ubicados en los diferentes puntos para unirse a la concentración.

Según Montero, los jóvenes de las escuelas deportivas encabezarán el bloque de la UJC, a quienes les secundarán alumnos de la enseñanza media y superior, trabajadores de la empresa BioCubaFarma, y cerrará con 300 estudiantes de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría.

"Las nuevas generaciones portarán imágenes de Fidel y Raúl, Camilo Cienfuegos, Ernesto Guevara, así como también de dirigentes estudiantiles y de los jóvenes en los diferentes escenarios de la vida económica y social", agregó Velázquez, confirmando que también marcharán trabajadores de la educación, salud, comunicaciones, construcción, turismo, así como civiles de la defensa, colectivos laborales, amas de casa, jubilados y combatientes.

